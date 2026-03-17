Palermon suomalaistähti Joel Pohjanpalo on valittu Italian Serie B:n helmikuun parhaaksi pelaajaksi.
Serie B kertoi asiasta verkkosivuillaan. Kyseessä on jo seitsemäs kerta, kun Pohjanpalo valitaan uransa aikana kuukauden pelaajaksi Serie B:ssä. Liigan sivujen mukaan kukaan muu ei ole voittanut kuukauden pelaaja -palkintoa yhtä useasti.
Pohjanpalo pelaa Palermossa erinomaista kautta. Hän on tehnyt 30 ottelussa 20 täysosumaa ja johtaa liigan maalipörssiä ylivoimaisesti seitsemän maalin erolla seuraavana olevaan Venezian Andrea Adoranteen.
Perinteikäs Palermo taistelee tiukasti sarjanoususta. Joukkue on 30 pelatun ottelukierroksen jälkeen neljännellä sijalla. Kaksi parasta joukkuetta nousee suoraan Serie A:han. Kolmas nousijajoukkue ratkeaa sijojen 3-8 välisissä nousukarsinnoissa.
Palermon ero toisena olevaan Monzaan on vain kuusi pistettä.