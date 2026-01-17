Tammikuu on suomalaisille liikkumisen kulta-aikaa, mutta motivaatiota voi olla vaikea pitää yllä vuoden edetessä.

Valtaosa ihmisistä tietää, että liikunta tekee hyvää niin keholle kuin mielelle. Arjen pyörteissä liikunta on kuitenkin vaikeaa monelle.

Elixia on julkaissut liikuntatrendejä kartoittavan tuoreen tutkimuksen ja sen perusteella suurin osa ihmisistä liikkuu.

– 89 prosenttia suomalaisista liikkuu, Elixian maajohtaja Elli Holappa kertoo Huomenta Suomen aamussa.

Polarisaatio liikkuvien ja liikkumattomien suomalaisten välillä on kuitenkin kasvussa. 30 prosenttia vastaajista liikkuu vain kerran kuukaudessa tai sitäkin harvemmin. Vastaajista jopa seitsemän prosenttia ei liiku ollenkaan, selviää Elixian tutkimuksesta.

– Selkeästi näyttää olevan sellaista kahtiajakautumista, Kuntokeskus Liikun toimitusjohtaja Johanna Riihijärvi arvioi suomalaisten liikkumistottumuksia.

Riihijärvi muistuttaa, että liikkuminen on nykypäivänä äärimmäisen tärkeää. Työn tekeminen on nykyään aiempaa selkeästi staattisempaa, yleensä istualtaan tehtävää näyttöpäätetyötä. Sen vastapainoksi keho ja mieli tarvitsevat liikuntaa.

– Luontainen liikkuminen on viime vuosina vähentynyt aika paljon, Riihijärvi arvioi.

Miten liikuntaharrastuksen kanssa kannattaa aloittaa? Katso yllä olevalta videolta asiantuntijoiden vinkit, kuinka treeni-innon saa pidettyä yllä alun ensi-innostuksen jälkeen.

Uusi vuosi, uusi minä

Moni tekee uuden vuoden alussa lupauksen, että parantaa elintapojaan ja alkaa liikkumaan useammin. Kuntokeskukset ovatkin varsin ruuhkaisia tammikuun aikaan.

– Trendeistä nähdään, että toiminnallinen ja korkean intensiteetin harjoittelu on isossa suosiossa, Holappa kertoo.

Ryhmäliikunnan suosio on kasvanut. Lempeämmät liikkumisen muodot, kuten pilates ja jooga, ovat lajeina tällä hetkellä erityisessä suosiossa. Sen vastapainona näkyy myös korkean intensiteetin lajien suosio. Tällaisia ovat esimerkiksi hyrox, HIIT ja performance-harjoittelu.

– Juoksu pitää edelleen suosiotaan yllä, Holappa huomauttaa.

Lihaskuntoharjoittelun tärkeys

Riihijärven mukaan suomalaiset ovat ehkä vihdoin ja viimein oivaltaneet myös lihaskuntoharjoittelun tärkeyden.

– Olemme perinteikästä kestävyysurheilukansaa, ainakin jos miettii menestystä joitakin vuosia sitten, hän muistuttaa.

Riihijärvi kertoo, että lihaskuntoharjoittelu vaikuttaa nivelterveyteen, psyykkiseen hyvinvointiin ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Lihaskuntoharjoittelu onkin nyt suosiossa ja niin myös itsensä mittaaminen esimerkiksi älykelloilla tai sormuksilla.

Hän muistuttaa, että omaa terveyttä ei voi ulkoistaa toisten vastuulle. Omasta terveydestä huolehtiminen onkin monelle suomalaiselle tärkein syy pitää kiinni säännöllisestä liikunnasta.

– Selkeät motivaattorit löytyvät fyysisen terveyden edistämisestä, henkisen hyvinvoinnin tukemisesta ja ehkä sellaisesta arjen energian lisäämisestä. Tuoreen tutkimuksemme mukaan voiman kasvattaminen tulee vasta näiden asioiden jälkeen, Holappa kertoo