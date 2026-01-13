Tulitauko ei ole lopettanut lasten väkivaltaisia kuolemia Gazassa.

Gazan kaistalla on kuollut ainakin sata lasta ilmaiskuissa ja väkivaltaisuuksissa sen jälkeen, kun alueella solmittiin tulitauko. Asiasta kertoo YK:n lastenjärjestö Unicef.

Unicefin tiedottaja James Elder sanoo, että lähes päivittäin yksi lapsi on kuollut Gazassa tulitauon alettua. Elderin mukaan lapsia on kuollut esimerkiksi ilmaiskuissa, lennokki-iskuissa ja panssarivaunujen tulituksessa.

Elder sanoi, että lapset elävät Gazassa pelossa ja henkisiä vammoja ei ole voitu hoitaa. Hän huomautti, että henkisten vammojen hoitaminen on vaikeampaa, mitä kauemmin nykyinen tilanne jatkuu.

YK:n tietojen mukaan lähes 80 prosenttia Gazan rakennuskannasta on tuhoutunut tai vaurioitunut Israelin ilma- ja maahyökkäyksissä.

Israel ja äärijärjestö Hamas solmivat lokakuun alussa aselevon Gazaan.

