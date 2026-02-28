Mielenosoitus on kutsuttu koolle iltakuudelta lähelle Tampereen areenaa, jolla UMK järjestetään myöhemmin samana iltana.

Tampereella järjestetään tänään mielenosoitus, joka kehottaa boikotoimaan Uuden musiikin kilpailua (UMK) sekä Euroviisuja Israelin osallistumisen vuoksi.

Mielenosoitus on kutsuttu koolle iltakuudelta lähelle Tampereen areenaa, jolla UMK järjestetään myöhemmin samana iltana. UMK:n voittajan on tarkoitus edustaa Suomea toukokuussa Itävallan Wienissä järjestettävissä Euroviisuissa.

Tapahtuman järjestävät Tampere with Palestine ja Sumud Tampere -nimiset aktivistiryhmät.

– Me emme hyväksy minkään tapahtuman jakamista sotarikollisten kanssa, jotka heikentävät kansainvälisiä oikeuksia päivittäin, mielenosoituksen ilmoituksessa sanotaan.

Mielenosoituksella kerrotaan olevan neljä vaatimusta: Israel ei saa osallistua Euroviisuihin, Ylen tulee boikotoida Euroviisuja Israelin sotarikosten vuoksi, UMK-voittajan täytyy jättäytyä pois Euroviisuista ja Euroopan yleisradiounioni EBUn täytyy kieltää Israelin osallistuminen, kunnes kansainvälisiä oikeuksia noudatetaan.

– UMK-voittajan tulee jättäytyä pois Euroviisuista sekä boikotoida tapahtumaa meidän kanssamme, kunnes kansainvälisiä oikeuksia kunnioitetaan maailman areenoilla, mielenosoituskutsussa todetaan.

Mielenosoitus myös viime vuonna

Komisario Petri Kollanen Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoi, ettei mielenosoituksesta ollut tullut poliisille ilmoitusta ainakaan vielä perjantaina aamupäivällä.

Mikäli mielenosoitus järjestetään, pyrkii poliisi Kollasen mukaan neuvottelemaan järjestäjien kanssa ja turvaamaan niin oikeuden osoittaa mieltä kuin sivullisten oikeuden liikkua alueella.

Tampereella järjestettiin Kollasen mukaan myös viime vuoden UMK:n aikaan kannatusmielenosoitus palestiinalaisille.

– Se meni rauhallisesti, ja oletetaan, että jos tällainen (mielenosoitus) tulee, se menee rauhallisesti nytkin. Jos sellainen tulee, poliisi aina neuvottelee näiden järjestäjien kanssa ja pyrkii löytämään heille hyvän paikan, missä he saavat osoittaa mieltä rauhassa, Kollanen sanoo.

Tampereella järjestetään paljon tapahtumia, joten poliisi on Kollasen mukaan tottunut varautumaan niihin.

Esimerkiksi Tampereen areenalla järjestetään hänen mukaansa paljon tapahtumia, jotka vaikuttavat areenan ulkopuolella ainoastaan liikenteeseen.

– Sitten on joitakin tapahtumia, jotka voivat vaikuttaa siten, että tulee jokin mielenilmaisu, niin kuin nyt saattaa tulla. Jollain tavalla poliisi aina varautuu, Kollanen sanoo.