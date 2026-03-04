Vantaan palosta tuli hälytys kello 5.41. Kuudelta pelastuslaitos ilmoitti poliisille, että todennäköisesti palo on tahallaan sytytetty.

Poliisi tutkii Vantaan Pähkinärinteessä tiistaiaamuna sytytettyä kerrostalopaloa murhina ja törkeänä tuhotyönä.

Rajussa tulipalossa kuoli viisi ihmistä, jotka olivat saman perheen jäseniä. Lisäksi perheen vauva vietiin vakavasti loukkaantuneena sairaalahoitoon.

Hätäkeskus sai hälytyksen tulipalosta tiistaiaamuna kello 5.41. Hätäkeskukseen tuli useita soittoja talon sisältä asukkailta.

Pelastuslaitokselta lähti 11 yksikköä paikan päälle ja perillä oltiin nopeasti. Jo noin kello kuudelta pelastuslaitos ilmoitti poliisille, että todennäköisesti tulipalo on tahallaan sytytetty.

– Paikalla selvisi, että huoneisto palaa. Palo oli äärimmäisen voimakas, palopäällikkö Markus Kuosmanen kertoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa paikalla olleet pelastajat eivät olleet aiemmin nähneet mitään vastaavaa.

Palo oli lähtöisin toisen asuinkerroksen asunnosta. Asunnon ovi oli auki ja väliovi oli palanut pois pelastuslaitoksen saapuessa paikalle.

Palo uhkasi levitä yläkerran asuntoon, ja pelastuslaitos joutui rikkomaan ikkunoita sammutustöiden aikana.

Tutkinta tulee kestämään kuukausia

Porraskäytävästä löytyi viisi vainajaa noin puoli seitsemän aikaan aamulla, eli alle tunnin kuluttua hälytyksestä. Kaikki uhrit löytyivät kerrostalon rappukäytävästä, ei asunnosta.

Kuolleet ovat poliisin mukaan kaksi 30–40-vuotiasta aikuista sekä heidän kolme lastaan, jotka olivat 3-, 6- ja 8-vuotiaita. Lisäksi perheen vauva vietiin sairaalahoitoon.

Teosta epäilty kantasuomalainen 71-vuotias mies ilmoittautui itse poliisille noin seitsemän aikaan aamulla. Hän myös myönsi sytyttäneensä palon.

– Palon tahallisuudesta syntyi epäily jo ennen kuin epäilty itse ilmoittautui poliisille. Tässä vaiheessa emme kerro sitä, miksi tahallisuutta alettiin epäillä niin nopeasti, mutta siihen on selvät perusteet, rikoskomisario Sanna Rentola Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo MTV Uutisille.

Poliisin tutkinta tulee jatkumaan Rentolan mukaan kuukausia, vaikka poliisi sai tänään jo käytännössä valmiiksi teknisen tutkinnan epäillyn asunnossa, josta palo sai alkunsa.

Poliisi ei kommentoi vielä mitenkään tulipalon syttymissyytä tai sitä, käytettiinkö palon sytyttämisessä esimerkiksi palavia nesteitä.

– Paikkatutkintaa on tehty sen verran, että voidaan todeta, että tulipalo on sytytetty tahallaan, Rentola toteaa.

Murha edellyttää tahallisuutta

Tällä hetkellä poliisi tutkii tekoa murhina ja törkeänä tuhotyönä. Uhrien ei kuitenkaan epäillä olleen erityisesti epäillyn teon kohteena.

– Teon kohteena ovat olleet yhtä lailla kaikki ne henkilöt, jotka ovat joutuneet vaaraan, Rentola sanoi.

– Murha rikosnimikkeenä edellyttää tahallisuutta, toisin kuin kuolemantuottamus, ja sitä, että tekijän on täytynyt ymmärtää, että hänen toimiensa seurauksena henkilövahinkoja voi tulla, hän muotoilee.

Rikosnimikkeet voivat vielä täsmentyä tai muuttua esitutkinnan edetessä, ja myös lisänimikkeet ovat mahdollisia.

Poliisi kuulusteli epäiltyä miestä tiistai-iltapäivänä ensimmäisen kerran, mutta kuulustelujen sisällöstä ei kerrota vielä mitään julkisuuteen. Tutkinnanjohtajan mukaan teon motiivia ei tulla avaamaan vielä viikkoihin.