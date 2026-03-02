Libanonin viranomaislähteiden mukaan yli 50 ihmistä on kuollut ja yli 150 haavoittunut Israelin maanantaisissa iskuissa.
Israel pitää vaihtoehtonsa avoimina Libanoniin mahdollisesti kohdistettavan maaoperaation suhteen. Israelilainen prikaatikenraali Effie Defrin vastasi asiaa koskeneeseen kysymykseen maanantaina televisioidussa tilanneselostuksessa.
– Toimimme Libanonissa merkittävän uhan poistamiseksi. Kaikki vaihtoehdot ovat mahdollisia. Aikomuksemme on riisua (äärijärjestö) Hizbollah aseista, Defrin sanoi.
Aiemmin maanantaina Israelin asevoimien tiedottaja, everstiluutnantti Nadav Shoshani sanoi, että Israelilla ei ole mitään syytä aloittaa välitöntä maahyökkäystä Libanoniin.
Israel iski Libanoniin maanantaina useammassa aallossa. Libanonin viranomaislähteiden mukaan yli 50 ihmistä on kuollut ja yli 150 haavoittunut maanantain iskuissa. Lisäksi yli 28 500 ihmistä Libanonissa on joutunut jättämään kotinsa iskujen seurauksena.
Libanonin pääkaupungissa Beirutissa kuului maanantai-iltana kovia räjähdyksiä, Libanonin valtiollinen media kertoi. Sen mukaan uusia iskuja tehtiin Beirutin eteläisiin esikaupunkeihin.
Myös uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat kuulleensa räjähdysten ääniä kaupungissa.
Israelin asevoimat sanoi aiemmin illalla iskeneensä yli 70:een äärijärjestö Hizbollahin kohteeseen Etelä-Libanonissa.