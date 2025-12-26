Al-Awdaan hakeutuu hoitoon joka päivä noin tuhat ihmistä.

Al-Awdan sairaala Gazassa on keskeyttänyt monia toimintojaan polttoainevajeen vuoksi. Sairaalan edustaja kertoo, että generaattoreiden tarvitsemasta polttoaineesta on pulaa, minkä vuoksi ainoastaan välttämättömimmiksi katsotut osastot pidetään auki.



Hoitoa saa ensiapupoliklinikalla, synnytysosastolla ja lastentautien osastolla. Sairaalan on pitänyt vuokrata pieni generaattori saadakseen osastot pidettyä toiminnassa.



Tavanomaisissa oloissa sairaala käyttää 1 000–1 200 litraa dieseliä päivässä. Tällä hetkellä sillä on käytettävissään noin 800 litraa.



Sairaalan edustaja painottaa, että sulku on väliaikainen ja liittyy polttoaineen saatavuuteen.

Jos polttoainepula pitkittyy, se uhkaa sairaalan kykyä tarjota peruspalveluita. Sairaalasta onkin vedottu paikallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin, jotta ne auttaisivat polttoainetoimituksissa.

Kriisi edelleen vakava

Gazaan saatiin lokakuussa hauras tulitauko, mutta palestiinalaisalue on edelleen vakavan humanitaarisen kriisin kourissa.



YK:n ja muiden järjestöjen mukaan Gazaan pääsee nyt 100–300 avustusrekkaa päivässä, kun tulitaukosopimuksessa on sovittu 600 päivittäisestä kuljetuksesta. Muissa kuljetuksissa on pääasiassa kaupallisia hyödykkeitä, joita suurella osalla Gazan yli kahdesta miljoonasta ihmisestä ei ole mahdollisuutta hankkia. Valtaosa Gazan asukkaista on riippuvaisia YK:n ja muiden kansainvälisten järjestöjen tarjoamasta avusta.