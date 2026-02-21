Israel on jatkanut säännöllisiä iskuja Libanoniin marraskuussa 2024 solmitusta aselevosta huolimatta.
Toistakymmentä ihmistä kuoli Israelin perjantaisissa iskuissa Libanoniin, kertoo Libanonin terveysministeriö. Lisäksi yli 20 ihmisen kerrotaan haavoittuneen.
Israel teki perjantaina lukuisia iskuja Libanonin etelä- ja itäosiin.
Israelin asevoimien mukaan se kohdisti iskunsa libanonilaisen Hizbollah-äärijärjestön sekä palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin komentokeskuksiin.
Hizbollahin mukaan iskuissa kuoli yksi sen komentajista. Hamas puolestaan kertoi iskussa palestiinalaisten pakolaisleiriin kuolleen siviilejä.
Useimmiten Israel on kertonut iskujen kohdistuneen Hizbollahiin ja toisinaan myös Hamasiin.
Tammikuussa Libanon kertoi saaneensa valmiiksi Hizbollahin aseistariisunnan ensimmäisen vaiheen. Israel on pitänyt toimia riittämättöminä.