Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut Venäjän rypälepommi-iskussa Donetskin alueella, kertoi ukrainalaislehti Kyiv Independent.
Venäjän isku osui Donetskin alueen kuvernöörin mukaan Druzhkivkan kaupungissa järjestetyille markkinoille, jossa on aina paljon ihmisiä aamuisin.
Kuvernöörin mukaan isku haavoitti myös useita ihmisiä ja vaurioitti markkinoiden läheisyydessä sijaitsevia asuinrakennuksia.
Druzhkivkan kaupungin valtaaminen Itä-Ukrainassa on yksi Venäjän keskeisistä tavoitteista, jotta venäläisjoukot voivat edetä alueella, Donetskin alueen kuvernööri sanoi.
Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainassa siitä huolimatta, että Abu Dhabissa käytiin keskiviikkona rauhanneuvotteluja.
Tiistaina Venäjä teki vuoden toistaiseksi laajimmat iskunsa Ukrainaan. Iskut jättivät sadattuhannet ihmiset vaille lämmitystä keskellä –20:tä astetta hipovaa pakkasta.