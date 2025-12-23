Israel yrittää gazalaisten mukaan häätää palestiinalaisia pois niin kutsutulta keltaiselta linjalta.
Israelin puolustusministeri Israel Katz sanoi tänään tiistaina, ettei Israel aio koskaan täysin vetäytyä pois Gazan kaistalta. Asiasta uutisoi israelilainen Haaretz-lehti.
Länsirannalla vieraillut Katz ilmoitti myös, että Israel aikoo perustaa uusia israelilaisten siirtokuntia Gazan kaistan pohjoisosaan.
Katz viittasi Haaretzin mukaan Israelin asevoimien ohjelmaan, jossa nuoria israelilaisia lähetetään muodostamaan siirtokuntia.
Uudet yhteisöt perustetaan Katzin mukaan niiden israelilaisten tilalle, jotka Israel evakuoi alueelta vuonna 2005.
Gazalaiset: Israel yrittää häätää
Gazan asukkaiden mukaan Israel yrittää Gazan kaistalla lisäksi häätää palestiinalaisia pois niin kutsutulta keltaiselta linjalta tekemällä iskuja koteihin ja telttoihin.
Israelin asevoimat on aiemmin yksipuolisesti julistanut keltaisen linjan olevan uusi rajalinja.
Yhdysvaltojen neuvotteleman sopimuksen mukaan israelilaisjoukkojen tuli vetäytyä väliaikaiseksi tarkoitetun rajalinjan itäpuolelle. Aselevon toisessa vaiheessa joukot olisi määrä vetää vielä kauemmaksi.
Israelin mukaan se on asemoinut joukkonsa aseleposopimuksen vaatimalla tavalla, mutta äärijärjestö Hamas on jatkanut keltaisella linjalla "rajan ylityksiä ja terroristista toimintaansa".
Israelin armeija hallinnoi aluetta, ja sillä on alueella tarkastuspisteitä.
– (Iskujen) kohdistaminen keltaisen linjan alueelle on tarkoitettu vastaamaan Gazan terroristijärjestöjen muodostamiin välittömiin uhkiin, Israelin armeija sanoi lausunnossaan AFP:lle.
Rajalla kymmeniätuhansia asukkaita
Keltaisella linjalla asuu kymmeniätuhansia ihmisiä vaurioituneissa asuinrakennuksissa tai teltoissa. Moni on paennut länsipuolelle, asukkaat kertoivat AFP:lle.
– Emme nuku öisin, koska pelkäämme. Pommitukset (rajalinjan) itäpuolella ovat säälimättömiä, sanoi 40-vuotias palestiinalaisnainen Umm Ahmed.
Hän lisäsi, ettei tiedä mitä vastata lapsilleen, jotka kyselevät minne perhe voisi paeta telttakodistaan Bani Suheilasta.
Uusimmassa Gazan konfliktissa yli miljoonan ihmisen arvioidaan joutuneen pakenemaan kodeistaan, joidenkin useita kertoja.