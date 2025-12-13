YK:n pääsihteeri Guterres sanoo tuomitsevansa siirtokuntien laajentamisen. Hänen mukaansa laajentaminen muun muassa lietsoo jännitteitä alueella.
Israelin laittomia siirtokuntia laajennetaan Länsirannalla ennätystahtiin, selviää uutistoimisto AFP:n näkemästä YK:n pääsihteerin raportista.
Raportin mukaan siirtokuntien rakentaminen on nopeinta tilastohistorian aikana. YK alkoi ylläpitää aiheesta tilastoa vuonna 2017.
Tänä vuonna liki 47 400 asunnon rakentamisprojekti on hyväksytty tai edennyt, raportista ilmenee. Viime vuonna vastaava luku oli reilut 26 100. Vuosina 2017–2022 asuntojen määrä kasvoi keskimäärin hieman yli 12 800 asunnolla vuosittain.
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo tuomitsevansa siirtokuntien laajentamisen. Guterresin mukaan laajentaminen muun muassa lietsoo jännitteitä alueella ja estää palestiinalaisten pääsyn mailleen.
– Tämä kehityskulku syventää entisestään Israelin laitonta miehitystä, rikkoo kansainvälistä oikeutta ja heikentää palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta, Guterres sanoo.