– Tämä kehityskulku syventää entisestään Israelin laitonta miehitystä, rikkoo kansainvälistä oikeutta ja heikentää palestiinalaisten itsemääräämisoikeutta, Guterres sanoo.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoo tuomitsevansa siirtokuntien laajentamisen. Guterresin mukaan laajentaminen muun muassa lietsoo jännitteitä alueella ja estää palestiinalaisten pääsyn mailleen.

Tänä vuonna liki 47 400 asunnon rakentamisprojekti on hyväksytty tai edennyt, raportista ilmenee. Viime vuonna vastaava luku oli reilut 26 100. Vuosina 2017–2022 asuntojen määrä kasvoi keskimäärin hieman yli 12 800 asunnolla vuosittain.

Väkivaltaisuudet lisääntyneet merkittävästi

Israelin joukot ja uudisasukkaat ovat surmanneet ainakin 1 022 palestiinalaista Länsirannalla sen jälkeen, kun Israel alkoi moukaroida Gazan kaistaa Hamasin vuoden 2023 iskujen jälkeen. Surmansa saaneiden joukossa on sekä siviilejä että taistelijoita. AFP:n ilmoittavat luvut perustuvat palestiinalaishallinnon terveysministeriön tilastoihin.