Trump itse on selittänyt kokouksissa nuokkumistaan sillä, että kokoukset ovat "tylsiä kuin helvetti".
– Se on tylsää kuin helvetti. Minulla on siinä 28 tyyppiä – viimeinen kokous kesti kolme ja puoli tuntia. Minun täytyy vain istua ja kuunnella. Liikutan kättäni, jotta ihmiset tietävät, että kuuntelen, Trump kertoi New York Magazine -lehdelle.
– Kuulen jokaisen sanan mutta en malta odottaa, että pääsen pois.
Marco Rubion mukaan Trump keskittyy silmänsä ummistamalla.
– Kaveri on liian terve. Hän on liian aktiivinen, Rubio sanoi New York Magazinelle.
Rubion mukaan presidentin silmien sulkeminen on itse asiassa "kuuntelumekanismi", joka auttaa häntä keskittymään puhujiin sen sijaan, että hänen korvansa sulkeutusivat kuulemasta heitä.
Trumpin terveys laajemminkin on ollut viime kuukausina huomion kohteena, koska hänen käsissään on havaittu mustelmia ja hän on tiettävästi käynyt lokakuussa magneettikuvauksessa (MRI). Mustelmia on peitetty meikillä.
Avustajat, lahjoittajat ja ystävät kertovat, että heidän on usein puhuttava kovalla äänellä presidentin kanssa pidettävissä kokouksissa, koska hänellä on vaikeuksia kuulla. Trump itse kiistää myös kuulovaikeudet.
Trump on toiseksi vanhin presidentti, joka on koskaan ollut virassa. Häntä vanhempi oli hänen demokraattinen edeltäjänsä Joe Biden, joka luopui vuoden 2024 uudelleenvalintakampanjastaan, kun hänen kelpoisuutensa tehtävään kyseenalaistettiin.
