Kirjeenvaihtajan kommentti: Trump haukkui demokraatit hulluiksi ja julisti voittoa – kannatus pohjalukemissa 2:42 KOMMENTTI MTV:n kirjeenvaihtaja: Trump haukkui demokraatit hulluiksi ja julisti voittoa. Julkaistu 25.02.2026 07:17 KOMMENTTI: Mari Karppinen mari.karppinen@mtv.fi Presidentti Donald Trump piti toisen kautensa ensimmäisen kansakunnan tila -puheen kovien paineiden alla. Trumpin kannatus on ennätysalhaista, ja Yhdysvalloissa eletään vaalivuotta, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen. Donald Trump saapui kongressiin demokraattien protestoidessa ja republikaanien hurratessa. Osa republikaaneista käytti Trump-lippiksiä, ja salissa nähtiin myös Trumpin kuvilla koristeltu kravatti. Trump lupasi pitkän puheen ja piti sanansa: siitä tuli yksi pisimmistä linjapuheista vuosikymmeniin, lähes kaksi tuntia. Teemoina olivat talous, maahanmuutto, arvot ja ulkopolitiikka. Trump luetteli ylpeänä saavutuksiaan, mutta hänen kannatuksensa laahaa silti: vielä vuosi sitten se oli yli 50 prosenttia, nyt useissa mittauksissa alle 40. Jopa demokraattien Joe Bidenin kannatus oli vastaavassa vaiheessa korkeampi. Lue myös: Trumpin puhe kansakunnan tilasta oli historian pisin Vaikka Trump ei ole ehdolla marraskuun välivaaleissa, republikaanit uhkaavat menettää edustajainhuoneen enemmistön. Istuvan presidentin puolue häviää yleensä paikkoja välivaaleissa, mutta tappio vaikeuttaisi merkittävästi Trumpin toisen kauden politiikkaa.

Demokraatit voisivat jarruttaa hankkeita ja käynnistää uusia tutkintoja.

Trump vakuutti Yhdysvaltojen olevan nousussa. Hän kehui taloutta ja inflaation hidastumista, mutta asiantuntijoiden mukaan palkat eivät ole pysyneet asumisen, lastenhoidon ja terveydenhuollon kustannusten perässä.

Hän nosti esiin vahvat osakemarkkinat ja republikaanien helpotukseksi pysyi pääosin käsikirjoituksessa.

Trump ei piilotellut ärsytystään korkeimman oikeuden päätöksestä. Korkein oikeus katsoi presidentin määräämät tuontitullit lainvastaisiksi, mikä sai Trumpilta kovaa arvostelua.

Trumpin uudet 10 prosentin vastatullit ovat toistaiseksi voimassa, mutta niiden jatko ja laajentaminen vaativat kongressin tukea – eikä republikaanien yhtenäisyys ole varmaa.

Yksi puheen latautuneimmista hetkistä oli, kun Trump haastoi demokraatit nousemaan ylös, jos he haluavat ”puolustaa amerikkalaisia enemmän kuin laittomia siirtolaisia”.

Demokraatit pysyivät penkeissään. Jos he olisivat nousseet, se olisi voitu tulkita tueksi Trumpin kovalle maahanmuuttopolitiikalle. Trump syytti demokraatteja tekopyhyydestä ja nimitti heitä hulluiksi.

Ulkopolitiikka jäi kotimaan teemojen varjoon. Trump kehui Gazan tulitaukoa ja sivusi Ukrainan sotaa lyhyesti. Iranista hän puhui enemmän: hän korosti diplomatiaa, mutta totesi, ettei Iran ole vakuuttanut Yhdysvaltoja ydinasekysymyksessä.

Trumpin mukaan rauha voidaan saavuttaa myös voiman kautta. Yhdysvallat on lisännyt sotilaallista läsnäoloaan Persianlahdella viime viikkoina,

Mari Karppinen MTV Uutiset Mari Karppinen on MTV Uutisten kirjeenvaihtaja, joka raportoi Yhdysvalloista monipuolisesti niin televisiossa kuin verkossa. Karppisen toimittajaprofiili löytyy myös sosiaalisesta mediasta Instagramista @MariKarppinen1.