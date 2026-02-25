Presidentti Donald Trump piti toisen kautensa ensimmäisen kansakunnan tila -puheen kovien paineiden alla. Trumpin kannatus on ennätysalhaista, ja Yhdysvalloissa eletään vaalivuotta, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.
Donald Trump saapui kongressiin demokraattien protestoidessa ja republikaanien hurratessa. Osa republikaaneista käytti Trump-lippiksiä, ja salissa nähtiin myös Trumpin kuvilla koristeltu kravatti. Trump lupasi pitkän puheen ja piti sanansa: siitä tuli yksi pisimmistä linjapuheista vuosikymmeniin, lähes kaksi tuntia.
Teemoina olivat talous, maahanmuutto, arvot ja ulkopolitiikka. Trump luetteli ylpeänä saavutuksiaan, mutta hänen kannatuksensa laahaa silti: vielä vuosi sitten se oli yli 50 prosenttia, nyt useissa mittauksissa alle 40. Jopa demokraattien Joe Bidenin kannatus oli vastaavassa vaiheessa korkeampi.
Lue myös: Trumpin puhe kansakunnan tilasta oli historian pisin
Vaikka Trump ei ole ehdolla marraskuun välivaaleissa, republikaanit uhkaavat menettää edustajainhuoneen enemmistön. Istuvan presidentin puolue häviää yleensä paikkoja välivaaleissa, mutta tappio vaikeuttaisi merkittävästi Trumpin toisen kauden politiikkaa.