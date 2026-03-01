



Iran-iskujen kulisseissa: Trump seurasi operaatiota USA-hattu päässä, sijainti aiheutti ihmetystä Yhdistelmä Valkoisen talon julkaisemista kuvista, joissa Yhdysvaltojen hallinto seuraa Iraniin kohdistuvia iskuja 28. helmikuuta. Valkoinen talo / AFP / Lehtikuva Julkaistu 01.03.2026 06:45

MTV UUTISET – STT

Valkoisen talon julkaisemassa kuvassa Trump, Rubio ja Wiles. Valkoinen talo ei tarkentanut, missä kuva on otettu. Valkoinen talo

Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance seurasi Iraniin kohdistuvia iskuja Valkoisen talon tilannehuoneessa. Valkoinen talo / AFP / Lehtikuva