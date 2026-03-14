Eveliina Uosukaisen ja Joni Rintalan elämässä on pitänyt sen verran kiirettä, ettei joulukuussa kihlautunut pari ole vielä kerennyt alkaa suunnittelemaan häitään.

Sosiaalisessa mediassa Rintalanperhe-nimimerkillä vaikuttavat Eveliina Uosukainen ja Joni Rintala kihlautuivat joulukuussa Lapin lumisissa maisemissa.

Pari paljastaa MTV Uutisille, etteivät he ole vielä ehtineet aloittaa suunnittelemaan häitään. Edes avioitumisvuotta ei ole päätetty.

– Tässä kohtaa elämässä on aika paljon tekemistä. Olemme antaneet sille asialle vielä tosi vähän ajatusta, mutta se on tuolla jossain, Rintala kertoo.

Juuri nyt Uosukaisen ja Rintalan pitävät kiireisenä heidän tammikuussa syntynyt vauvansa sekä heidän unelmatalonsa rakennusprojekti.

– Tällä hetkellä kaikki säästöt menevät kodin rakentamiseen. Ehkä sitten kun saamme sen valmiiksi, niin voimme alkaa suunnittelemaan häitä, Uosukainen sanoo.