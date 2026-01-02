Presidentti Donald Trump on ottanut aspiriinia päivittäin jo 25 vuoden ajan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, 79, kertoi The Wall Street Journalin haastattelussa, että hän ottaa päivittäin suuremman annoksen aspiriinia kuin lääkärit suosittelevat.

– Sanotaan, että aspiriini on hyvä veren ohentamiseen, enkä halua, että paksu veri virtaa sydämeni läpi. Haluan, että sydämeni läpi virtaa mukavaa, ohutta verta. Käy järkeen, eikö, Trump kertoi lehdelle torstaina julkaistussa haastattelussa.

Presidentin lääkäri Sean Barbabella kertoi WSJ:lle, että Trump ottaa päivittäin 325 milligrammaa aspiriinia sydänsairauksien ehkäisyyn.

Mayo Clinicin mukaan aspiriinin päivittäinen käyttö voi vähentää yli 60-vuotiaiden sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riskiä. Klinikan mukaan pienin aspiriiniannos on yleensä 81 milligrammaa.

Trumpin mukaan hänen päivittäin ottamansa suuri annos aspiriinia on aiheuttanut hänelle helposti mustelmia, ja lääkärit ovat kehottaneet häntä ottamaan pienemmän annoksen. Trump on kuitenkin kieltäytynyt vaihtamasta lääkettä, koska on ottanut sitä jo 25 vuotta.

– Olen vähän taikauskoinen, hän sanoi WSJ:n haastattelussa.

Barbabella sanoi lehdelle, että Trump on "erinomaisessa kunnossa ja täysin sopiva hoitamaan tehtäviään armeijan ylipäällikkönä". Valkoinen talo toimitti WSJ:lle yhteenvedon Mayo Clinicin tekoälyavusteisesta analyysistä Trumpin sydänfilmin perusteella, jossa presidentin sydämen iän arvioitiin olevan kuin 65-vuotiaalla.

Barbabella kertoi, että Trump kärsii kuitenkin laskimoiden vajaatoiminnasta, joka koskee kehon pienempiä laskimoita ja on lääkäreiden mukaan hoidettavissa.

Hoidon tueksi presidentti käytti lyhyen aikaa tukisukkia. Sukat eivät kuitenkaan pysyneet jalassa kauan, sillä Trump ei pitänyt niistä.

Trump ja hänen avustajansa sanoivat, että hänen jalkojensa turvotus on sittemmin parantunut. Presidentti sanoi, että hän nousee työpöydän ääreltä ja kävelee hieman enemmän, mikä on toinen yleinen tapa parantaa säärien turvotusta.

Kiisti kuulovaikeudet ja nukahtelun kesken tilaisuuksien

Trumpin terveys on ollut viime kuukausina huomion kohteena, koska hänen käsissään on havaittu mustelmia ja hän on tiettävästi käynyt lokakuussa magneettikuvauksessa (MRI). Lisäksi republikaanipresidentti on pitänyt usein silmiään kiinni julkisten tilaisuuksien aikana.

Mustelmia on peitetty meikillä.

Viime kuussa Valkoinen talo ilmoitti, että MRI-tutkimus oli ennaltaehkäisevä.

Kun WSJ kysyi magneettikuvauksesta, Trump ja Barbabella kertoivat, että presidentti oli itse asiassa käynyt CT-kuvauksessa, joka pohjautuu röntgensäteisiin.

Barbabella sanoi, että Trumpin lääkärit olivat aluksi sanoneet tekevänsä joko magneettikuvauksen tai CT-kuvauksen, mutta päättivät tehdä jälkimmäisen "sulkeakseen pois kaikki sydän- ja verisuoniongelmat".

Barbabellan mukaan kuvauksessa ei ilmennyt mitään poikkeavuuksia.

WSJ:n jutun mukaan Trump nukkuu vähän ja on viime aikoina kamppaillut pysyäkseen hereillä useiden televisioitujen tapahtumien aikana Valkosen talon Länsi-siivessä. Avustajat, lahjoittajat ja ystävät kertovat, että heidän on usein puhuttava kovalla äänellä presidentin kanssa pidettävissä kokouksissa, koska hänellä on vaikeuksia kuulla.

Trump kuitenkin kiisti, että hänellä olisi kuulovaikeuksia. Myös Barbabella kuvaili presidentin kuuloa normaaliksi ja kertoi, ettei tämä tarvitse kuulolaitetta.

Hän myös kiisti nukahtaneensa viimeaikaisissa Valkoisen talon tilaisuuksissa ja sanoi, että on aina pärjännyt vähällä unella.

0:43 Ulkoministeri Rubio puhui Ukrainan sodasta – Trumpilla vaikeuksia pysyä hereillä. (3.12.2025)

"Terveyteni on täydellinen"

Trump on toiseksi vanhin presidentti, joka on koskaan ollut virassa. Häntä vanhempi on hänen demokraattinen edeltäjänsä Joe Biden, joka luopui vuoden 2024 uudelleenvalintakampanjastaan, kun hänen kelpoisuutensa tehtävään kyseenalaistettiin.

Biden oli 82-vuotias, kun hän jätti virkansa.

Trump ilmaisi Journalille ärtymyksensä julkiseen keskusteluun, jota käydään hänen terveydestään. Hän on suuttunut omalle Valkoisen talon henkilökunnalleen, koska he eivät ole korostaneet hänen voimakkuuttaan.

– Puhutaanpa terveydestä taas 25. kerran. Terveyteni on täydellinen, hän sanoi Journalin haastattelun alussa.

Trumpin avustajat ovat kehottaneet häntä hidastamaan tahtia. He kehottivat häntä viettämään noin kaksi viikkoa Etelä-Floridassa joulun ja uudenvuoden aikaan, ja hän noudatti tätä suositusta.

Tosin joulun välipäivinä Trump keskeytti joululomansa, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili Floridassa 28. joulukuuta ja Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu 29. joulukuuta.

Trump sanoi, että hänellä on runsaasti energiaa, minkä hän katsoi johtuvan vanhemmistaan, jotka olivat hänen mukaansa olleet energisiä vanhuuteen saakka.

– Geenit ovat erittäin tärkeitä. Ja minulla on erittäin hyvät geenit, Trump totesi.