Iranin Haagin suurlähetystö piruilee Donald Trumpille julkaisemallaan videolla.
Iranin suurlähetystö Alankomaiden Haagissa on julkaissut X:ssä videon, jossa herjataan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.
Päivityksen tekstiosiossa kerrotaan iranilaiseen kouluun osuneesta iskusta, jossa menehtyi useita koululaisia. Päivityksen mukaan "168 koululaiselta riistettiin julmasti heidän elämänsä maailman pahimpien ihmisten toimesta".
Animaatiovideossa Trumpia esittävä hahmo toteaa ensin, että ”meillä ei ole mitään siviilejä vastaan”.
Toimittaja kysyy presidentiltä, miksi koulua vastaan oli hyökätty.
Lue myös: Trump-Epstein-patsas ilmestyi katukuvaan – asento suoraan Titanicista
Videolla mennään Trumpin mielensyövereihin, jossa sarvipäiset pirut kehottavat valehtelemaan.