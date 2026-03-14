Vasemmistoliitto on tehnyt miljardiluokan listauksen sopeutustoimista ensi vaalikaudelle. Asiasta kertoi puheenjohtaja Minja Koskela lauantaina vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä.

Koskela ei halunnut ottaa kantaa tarkempiin summiin. Hänen mukaansa ratkaisevaa on se, missä tilanteessa talous on seuraavalla vaalikaudella.

Vasemmistoliitto on ainoa puolue, joka ei sitoutunut velkajarruun. Koskelan mukaan ei ole järkevää sopia sopeutuksista ennen vaaleja sellaisten lukujen perusteella, jotka tulevat muuttumaan vielä useaan kertaan.

– Ei ole myöskään järkevää lukita tulevan hallituksen käsiä ennen vaaleja. Sitä paitsi sellainen on demokratialle vierasta, Koskela sanoi linjapuheessaan.

Velkajarrusta sovitun mukaan julkista taloutta tulee sopeuttaa 8–11 miljardilla vuoteen 2031 mennessä.

Koskelan mukaan summa on järjetön.

– Vasemmistoliitto tunnistaa valtion velkaantumisen aitona huolena, johon täytyy puuttua. Ja juuri se on syynä sille, että emme voi allekirjoittaa tällaisia lukuja.