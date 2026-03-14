Miesten laiskottelu tietyssä asiassa voi olla hengenvaarallista
Naiset käyvät syöpäseulonnoissa miehiä tunnollisemmin.
Naiset käyvät rintasyöpäseulonnoissa aktiivisemmin kuin kohdunkaulan syövän seulonnoissa.
Suomalaiset osallistuvat valtakunnallisiin syöpäseulontoihin melko tunnollisesti. Ainoastaan suolistosyöpäseulontaan osallistumisessa on tapahtunut viime vuosina pientä laskua – ja erityisesti miehillä.
Miehet ylipäätään osallistuvat suolistosyöpäseulontaan naisia huonommin: naisilla osallistumisprosentti on lähes 80, kun taas miehillä vajaat 70.
Vähemmän koulutetut miehet osallistuvat heikoimmin, vaikka juuri heillä positiivisten testien osuus on muita korkeampi, kertoo Suomen Syöpärekisterin seulontajohtaja Tytti Sarkeala.
Seulontaan osallistuvan pitää ottaa itseltään ulostenäyte ja postittaa se kutsussa saamassaan palautuskuoressa laboratorioon analysoitavaksi.
Muita valtakunnallisia syöpäseulontoja ovat rintasyöpäseulonta sekä kohdunkaulan syövän seulonta.
– Rintasyöpäseulonnan osallistumisprosentti on yli 80, mutta osallistumisessa on paljon alueellisia eroja. Pääkaupunkiseudun heikompi osallistuminen pudottaa kokonaisuutta jonkin verran, Sarkeala sanoo.
Kohdunkaulan syövän seulonnan osallistumisprosentti on 72. Osallistuminen on heikointa nuorimmilla seulontaikäisillä naisilla. Seulontaikä on 30–65 vuotta, ja joillakin hyvinvointialueilla seulontaan pääsee jo 25-vuotiaana.
Ensimmäiset HPV-rokotetut ikäluokat ovat pian tulossa seulontaikään, mikä tulee Sarkealan mukaan oletettavasti vähentämään kohdunkaulan syövän ilmaantuvuutta entisestään tulevaisuudessa.
HPV eli papilloomavirus on keskeisin taustatekijä kohdunkaulan syövän kehittymisessä. HPV-rokote on nykyään ilmainen 10–12-vuotiaille lapsille osana kansallista rokotusohjelmaa, ja se suojaa kohdunkaulan syövän lisäksi monilta muiltakin syöviltä.
Ikäryhmät laajenemassa asteittain
Sarkealan mukaan Suomen syöpäseulontoihin on tiedossa ja suunnitteilla myös muutoksia.
Suolistosyöpäseulontaan kutsutaan nykyisellään 60–72-vuotiaat kahden vuoden välein.
– Ensi vuonna seulonta laajenee 74-vuotiaisiin, ja vuoteen 2031 mennessä sen pitäisi laajeta koko kohdeikäryhmään eli 56–74-vuotiaisiin.
Myös rintasyöpäseulonnassa on suunnitteilla ikäryhmän laajentaminen asteittain 46-, 48-, 71- ja 74-vuotiaisiin. Tällä hetkellä rintasyöpäseulontaa tehdään 50–69-vuotiaille.
Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Vesa Jormanainen vahvistaa, että ministeriö odottaa terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvostolta (Palko) asiantuntijalausuntoa, jonka jälkeen asian käsittelyä jatketaan ministeriössä.
Suomessa on parhaillaan meneillään pienimuotoinen keuhkosyövän seulontapilotti, jossa on mukana 1 200 pitkään tupakoinutta 50–74-vuotiasta suomalaista, kertoo Sarkeala.
– Pilotti jatkuu toukokuuhun 2028 asti, ja tässä ajassahan ei voida vielä vaikutusta keuhkosyöpäkuolleisuuteen määrittää, mutta seuraamme löydösjakaumia, jatkoon ohjattujen määriä, kustannuksia ja toteutettavuutta, ja teemme sitten jatkopäätöksiä tuloksista riippuen, Sarkeala toteaa.
Lääkintöneuvos Jormanainen huomauttaa, että seulontoja kehitettäessä tavoitteena on luoda ensisijaisesti "normaaliväestöön" kohdistuvia seulontoja. Tämä ennakkoasetelma voi hankaloittaa keuhkosyöpäseulonnan etenemistä valtakunnalliseksi, sillä sitä ei olisi hyödyllistä kohdentaa koko väestöön, vaan vain pitkään tupakoineisiin.
Sarkealan mukaan suunnitteluasteella on myös eturauhassyövän seulonta.
Sarkealan mukaan alustavat tulokset ovat olleet lupaavia. Hän arvioi, että keskustelu eturauhassyövän seulonnan käynnistämisestä valtakunnallisesti käynnistyy viiden vuoden sisällä.
Suomen nykyisillä syöpäseulonnoilla on saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Rintasyöpäseulonta vähentää rintasyöpäkuolleisuutta runsaalla viidenneksellä kaikkien seulontaan kutsuttujen keskuudessa. Osallistuneilla kuolleisuus vähenee runsaalla kolmanneksella.
Tekoäly päihittää ihmissilmän
Sarkealan mukaan Suomessa selvitetään parhaillaan tekoälyavusteisen rintasyöpäseulonnan hyödyntämistä kansallisessa seulontaohjelmassa.
– Ruotsissahan on saatu erittäin lupaavia tuloksia siitä, että tekoäly sekä löytää syöpiä että havaitsee terveet naiset paremmin kuin ihmissilmä ja vähentää radiologian tarvetta lähes puolella.
Kohdunkaulan syövän seulontaa sen sijaan pyritään tarkentamaan niin, että löydettäisiin entistä paremmin nimenomaan ne korkean riskin HPV-tyypit, jotka aiheuttavat kohdunkaulan syöpää.
Parhaillaan on meneillään myös kohdunkaulan syövän kotitestauspilotti.
– Eli seulontaan osallistumattomille lähetetään muistutuskutsu, että he voivat itse tilata kotitestin. Pohdimme myös, voisiko seulontaa jo lähtökohtaisesti aloittaa kotitestauksella. Lisäksi selvitämme, voidaanko seulontaväliä laajentaa, kun HPV-rokotetut tytöt ovat tulossa seulontaikään.