Ikäryhmät laajenemassa asteittain

Suomessa on parhaillaan meneillään pienimuotoinen keuhkosyövän seulontapilotti, jossa on mukana 1 200 pitkään tupakoinutta 50–74-vuotiasta suomalaista, kertoo Sarkeala.



– Pilotti jatkuu toukokuuhun 2028 asti, ja tässä ajassahan ei voida vielä vaikutusta keuhkosyöpäkuolleisuuteen määrittää, mutta seuraamme löydösjakaumia, jatkoon ohjattujen määriä, kustannuksia ja toteutettavuutta, ja teemme sitten jatkopäätöksiä tuloksista riippuen, Sarkeala toteaa.



Lääkintöneuvos Jormanainen huomauttaa, että seulontoja kehitettäessä tavoitteena on luoda ensisijaisesti "normaaliväestöön" kohdistuvia seulontoja. Tämä ennakkoasetelma voi hankaloittaa keuhkosyöpäseulonnan etenemistä valtakunnalliseksi, sillä sitä ei olisi hyödyllistä kohdentaa koko väestöön, vaan vain pitkään tupakoineisiin.



Sarkealan mukaan suunnitteluasteella on myös eturauhassyövän seulonta.