Kuopiossa murhan yrityksestä ja pahoinpitelystä epäillyn 54-vuotiaan miehen vangitsemista jatkettiin perjantaina Pohjois-Savon käräjäoikeuden päätöksellä. Itä-Suomen poliisi kertoi asiasta lauantaina.

Miehen epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn 17. helmikuuta ja murhan yritykseen 19. helmikuuta. Mies vangittiin alkujaan helmikuun lopulla todennäköisin syin rikoksista epäiltynä.



Mies on yleislääketieteen erikoislääkäri ja hänen nimissään on Patentti- ja rekisterihallituksen julkisten tietojen mukaan ainakin kaksi lääkäripalveluita tarjoavaa yritystä. Epäillyn ammatista kertoi aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat.



Poliisin mukaan miehen ammatti ei liity rikosepäilyihin.



Asian esitutkinta on kesken ja poliisi sanoo, ettei se tutkinnallisista syistä tiedota tässä vaiheessa asiasta enempää.

