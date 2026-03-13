Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on kumonnut Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) pääjohtajan Jerome Powellin haasteen.
Liittovaltion syyttäjät aloittivat tammikuussa rikostutkinnan Powellista koskien epäselvyyksiä keskuspankin rakennusten remonteissa.
Powellin mukaan kyse oli kostosta, koska hän ei suostunut laskemaan ohjauskorkoja kuten presidentti Donald Trump olisi halunnut.
Tuomari James Boasberg katsoi, että on olemassa suuri määrä näyttöä siitä, että haasteen syynä oli juuri Powellin painostaminen. Sen sijaan tuomarin mukaan oikeudelle ei ollut toimitettu todisteita Powellin väitetyistä rikoksista.
Boasbergin mukaan haasteen perusteet olivat vähäisiä ja vaikuttivat tekosyiltä.
Syyttäjä Jeanine Pirro sanoi päätöksen jälkeen, että oikeusministeriö valittaa siitä.