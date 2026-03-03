Presidentti kuvattiin maanantaina Valkoisessa talossa kaulassaan laajahko punainen ihottuma, jonka tarkkaa syytä ei kerrota.

Donald Trumpin terveydentila herättää jälleen kysymyksiä. Yhdysvaltojen presidentti herätti huomiota maanantaina Valkoisessa talossa järjestetyssä kunniamitalitilaisuudessa kaulaihottumallaan.

Trumpin kaulassa oli silminnähtävää ihoärsytystä, joka ilmeni punaisena ihottumana ja rupena.

Presidentin henkilökohtainen lääkäri julkaisi tilaisuuden jälkeen lausunnon, jossa hän sanoi ihottuman johtuvan rasvasta, jota presidentille on määrätty "ehkäisevään ihonhoitoon".

– Presidentti Trump käyttää kaulansa sivulle hyvin yleistä rasvaa, mikä on ennaltaehkäisevää ihonhoitoa, tohtori Sean Barbabella sanoi lausunnossa.

Valkoinen talo antoi kaulaihottumalle selitykseksi ennaltaehkäisevän ihorasvan. Sitä, mitä rasvalla ennaltaehkäistään, ei kerrottu.STELLA Pictures / ddp

– Presidentti on käyttänyt hoitoa yhden viikon, ja punaisuuden odotetaan kestävän muutaman viikon.

Lausunnossa ei täsmennetty, mitä rasvaa Trump käyttää tai sitä, miksi hän tarvitsee ihonhoitoa.

Mustelmia ja unisuutta

Presidentti Trumpin terveydentila on noussut kasvavaksi huoleksi viime kuukausina. Trump kuvattiin vuosi sitten helmikuussa mustelmaisen käden kanssa, ja näky on toistunut sittemmin useasti, kirjoittaa muun muassa The Guardian.

Trump on yrittänyt peitellä mustelmia meikillä, minkä lisäksi Valkoisen talon edustajat yrittivät ensin antaa mustelmille erikoisen selityksen.

– Presidentti Trumpilla on mustelmia kädessään, koska hän työskentelee jatkuvasti ja kättelee ihmisiä koko päivän joka päivä, selitti aiemmin Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt.

Viime vuoden heinäkuussa Valkoinen talo kertoi, että Trumpilla on diagnosoitu krooninen laskimoiden vajaatoiminta, kun hän oli huomannut jalkojensa turpoavan.

Viime tammikuussa Trump kertoi myös syövänsä aspiriinia yli lääkäriensä suosituksen.

– Sanotaan, että aspiriini on hyvä veren ohentamiseen, enkä halua, että paksu veri virtaa sydämeni läpi. Haluan, että sydämeni läpi virtaa mukavaa, ohutta verta. Käy järkeen, eikö, Trump kertoi The Wall Street Journalin haastattelussa.

Trump on myös tunnettu julkisesta torkahtelustaan, mistä on viime aikoina kertynyt runsaasti videomateriaalia.