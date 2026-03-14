Kostoiskut ovat mahdollisia, Supo katsoo.
Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu suojelupoliisi (Supo) varoittaa Iranista ensimmäistä kertaa kansallisen terrorismin uhka-arviossaan.
Supon mukaan useassa Euroopan valtiossa on viime vuosina havaittu "Iraniin yhdistettyjä iskuhankkeita, jotka ovat kohdistuneet Israeliin ja juutalaisuuteen kytkeytyviin kohteisiin sekä Iranin hallinnon vastustajiin".
– Vastaavaa toimintaa Suomen maaperällä ei voida sulkea pois, Suojelupoliisi arvioi.
Iranin todetaan käyttävän Euroopassa "sijaistoimijoita", kuten rikollisjärjestöjä, joista erikseen mainitaan Ruotsissa toimivat ryhmät.
Sijaistoimijoita käyttämällä Iran pyrkii häivyttämään oman roolinsa teoissa. Samaa taktiikkaa käyttää esimerkiksi Venäjä.
Suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius esitteli kansallisen turvallisuuden katsauksen tiistaina.Lehtikuva
"Voivat inspiroida"
Ennen uusimman turvallisuuskatsauksensa julkaisemista Supo ilmoitti, että katsaus on laadittu ennen helmikuun lopulla alkanutta Iranin sotaa.
Toisaalta Supo sanoo jo aiemmin huomioineensa "Iranin konfliktin mahdolliset vaikutukset kansallisessa terrorismin uhka-arviossa".
Suojelupoliisi kommentoi sodan vaikutuksia MTV Uutisille sähköpostitse.
– Iraniin kohdistetut iskut voivat inspiroida ja mobilisoida eri ideologioihin kytkeytyvää ääriliikehdintää, suojelupoliisi arvioi.