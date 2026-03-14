Äiti kertoo, miksi kotikoulu oli hänen pojalleen paras ratkaisu

Solberg ja Ogier ulos! Jättidraamaa MM-rallissa

Simppeli ele voi auttaa, jos takana ajava auto on tekemässä kohtalokkaan virheen

Eveliina Uosukaiselta ja Joni Rintalalta hääpaljastus: "Joni yritti, että karataan naimisiin"

Murhan yrityksestä epäilty erikoislääkäri pysyy vangittuna – "Ammatti ei liity rikosepäilyihin"

Ei Kläboa, ei hätää: Tyrmistyttävä näky Holmenkollenilla

Iran päästää intialaisia aluksia Hormuzinsalmen läpi, Yhdysvallat iski tärkeälle "öljysaarelle" – MTV seuraa

Politico: J. D. Vance oli skeptinen sodasta Irania vastaan – väisteli kysymyksiä, koska "ei halua vankilaan"

– Iraniin kohdistetut iskut voivat inspiroida ja mobilisoida eri ideologioihin kytkeytyvää ääriliikehdintää, suojelupoliisi arvioi.

Ennen uusimman turvallisuuskatsauksensa julkaisemista Supo ilmoitti, että katsaus on laadittu ennen helmikuun lopulla alkanutta Iranin sotaa.

– Vastaavaa toimintaa Suomen maaperällä ei voida sulkea pois, Suojelupoliisi arvioi.

Supon mukaan useassa Euroopan valtiossa on viime vuosina havaittu "Iraniin yhdistettyjä iskuhankkeita, jotka ovat kohdistuneet Israeliin ja juutalaisuuteen kytkeytyviin kohteisiin sekä Iranin hallinnon vastustajiin".

Suomen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu suojelupoliisi (Supo) varoittaa Iranista ensimmäistä kertaa kansallisen terrorismin uhka-arviossaan.

Merkittävää on Supon mukaan erityisesti se, että Yhdysvaltojen ja Israelin iskuissa kuoli Iranin ylin johtaja ajatollah Ali Khamenei . Supo kuvailee Khameneinia symbolisesti merkittäväksi uskonnolliseksi johtajaksi.

– Hänen surmansa saattaa radikalisoida ja mobilisoida radikaalishiialaisia henkilöitä ja verkostoja eri puolilla maailmaa sekä inspiroida hallinnon kannattajia kostoiskuihin jatkossa, Supo katsoo.

Lähi-idän sota ei tällä hetkellä vaikuta suoraan terrorismin uhkatasoon Suomessa, Supo arvioi. Terrorismin uhka Suomessa on tasolla 3/5 eli kohonnut.

Paino Lähi-idässä

Euroopassa on tapahtunut Iranin sodan syttymisen jälkeen useita iskuja, joiden on epäilty kytkeytyvän Iraniin.

– Iranin vastatoimet painottuvat Lähi-itään, esimerkkinä iskut Yhdysvaltojen tukikohtia, Israelia ja alueen merenkulkua vastaan, Supo vastaa.

Yhdysvalloissa yksi kuoli ja 14 haavoittui ammuskelussa maaliskuun alussa. Ampujalla oli poliisin mukaan yllään kaksi paitaa, joista toisessa oli Iranin lippu ja toisessa teksti "Allahin omaisuutta".

Iraniin linkittyvä terrorismi ei ole yllätys, vaan sekä asiantuntijat ja tiedustelupalvelut pitivät sitä sodan todennäköisenä seurauksena, ajatushautomo Cepa katsoo.

Uhka Pohjoismaissa lisääntynyt

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan maan poliisi epäilee Foxtrot-rikollisverkoston tilaavan Iranin hallintoa kritisoivien henkilöiden salamurhia. Uhka kohdistuu myös Yhdysvaltoihin, Israeliin ja yleisemmin juutalaisiin liittyviin kohteisiin, SVT kertoo .

Ääriajatteluasiantuntija Lorenzo Vidino piti Euronewsin haastatelussa selvänä, että uhka juutalaisia ja israelilaisia vastaan Euroopassa on kasvanut viimeisen kahden tai kahden ja puolen vuoden aikana.