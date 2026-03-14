Kysymyksessä viitataan ohitustilanteisiin, joissa ohitettava voi suuntamerkin käytöllä helpottaa ohittamista. Vastuu turvallisen ohituspaikan valinnasta on kuitenkin aina ohittajalla.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen vastaa lukijoidemme auto- ja liikenneaiheisiin kysymyksiin joka viikko. Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen lifestyle@mtv.fi.

Kysymys: Miksi rekkakuskit ovat lopettaneet vilkulla avustamisen ohitustilanteissa?

Vastaus: Mikäli takaa lähestyvä auto alkaa kärkkyä ohituspaikkaa, voi edellä ajavan auton kuljettaja halutessaan vinkata turvallisesta ohituspaikasta ja -hetkestä vilauttamalla suuntamerkkiä kerran-pari oikealle. Ennen merkinantoa on kuitenkin oltava täysin varma siitä, että ohitus voi tapahtua turvallisesti.

Suuntamerkkiä ei pidä myöskään näyttää sellaisessa tilanteessa, jossa joku voi tulkita sen merkityksen väärin.

Edellä ajavan vilauttaessa suuntamerkkiä oikealle, hän saattaa tarkoittaa, että tarjolla olisi hyvä tilaisuus ohitukseen. Vastuu turvallisen ohituspaikan ja ohitukseen sopivan liikennetilanteen valinnasta on kuitenkin ohitusta aikovan auton kuljettajalla.Autoliitto

Ketään ei siis pidä lähteä houkuttelemaan ohitukseen, mikäli ohitus ei ole sallittua tai täyttä varmuutta ohituspaikan turvallisuudesta ei ole.

Lopullinen vastuu turvallisen ohituspaikan valinnasta on kuitenkin aina ohittajalla eli ohittajan ei pidä milloinkaan luottaa sokeasti edellä ajavan merkinantoon, vaan suhtautua siihen ikään kuin ehdotuksena tai ilmoituksena siitä, että hän on huomannut ohitusaikeen ja on pelissä mukana.

Aika ajoin valitettavasti näkee, että ammattikuljettajatkin näyttävät "ohitusmerkkiä" paikoissa, joissa ohitus ei ole turvallista.

Vaaratilanteen estäminen vilkuttamalla vasemmalle

Mikäli taas näyttää siltä, että takana ajavan auton kuljettaja on tekemässä kohtalokkaan virheen ja lähdössä ohittamaan hölmössä paikassa tai tilanteessa, voi edellä ajavan auton kuljettaja pyrkiä varoittamaan häntä kytkemällä suuntamerkin vasemmalle.

Suuntamerkki vasemmallehan saattaa tarkoittaa sitä, että kyseisen merkin antavan auton kuljettaja on aikeissa kääntyä vasemmalle tai lähteä itse ohittamaan edellään ajavaa. Ohitus ei kummassakaan näistä tilanteista olisi turvallista.

Suuntamerkin puolelta ei pidä milloinkaan lähteä ohittamaan edellä ajavaa.Autoliitto

Hyvä toimintatapa kannattaa ottaa käyttöön ajoneuvosta riippumatta

Kesärajoitusten aikaan muuta liikennettä 100 km/h rajoitusalueilla hieman hitaammin kulkevat raskaan liikenteen autot ovat usein ohituksen kohteena. Niinpä ammattikuljettajien piirissä on vuosikymmenten saatossa muovautunut tavaksi juuri edellä kuvatun kaltainen suuntamerkillä viestiminen ohitusten turvallisuuden parantamiseksi.

Voi olla, että kysymyksen esittäjän näkemyksessä siitä, että kyseinen toiminta olisi vähentynyt takavuosiin verrattuna, on perää. Mikäli näin on, en osaa sanoa, mistä se johtuu. Toivottavasti ei ainakaan siitä, että kuljettajien huomio olisi aiempaa enemmän ajamisen kannalta epäolennaisissa asioissa, minkä vuoksi takaa tulevan ohitusaikeita ei huomata.

Joka tapauksessa nämä edellä kuvaamani merkinantokeinot kannattaa jokaisen kuljettajan omaksua omaan ajamiseensa siitä riippumatta, millä moottoriajoneuvolla on liikenteessä.

Autoliiton videolla näytetään, kuinka pidetään riittävän hyvä turvaväli. Koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon.

MTV