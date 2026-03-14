Tuloslistan kärkeen murtautui kahdeksan norjalaista maastohiihdon maailmancupin miesten 50 kilometrin vapaan kisassa Oslon Holmenkollenilla. Voiton vei Einar Hedegart.
Kärkijoukossa roikkui mukana muutama muidenkin maiden hiihtäjä reiluun 40 kilometriin saakka, mutta viimeiset kilometrit miteltiin sijoituksista norjalaisten kesken.
Hedegart kukisti loppukirissä myös palkintokorokesijat napanneet Harald Amundsenin ja Martin Nyengetin.
Paras ei-norjalainen oli 9. sijalle tullut Ranskan Victor Lovera, 48 sekuntia kärjestä.
Norjan suurin tähti Johannes Kläbo ei kilpaillut Holmenkollenilla aiemmin viikolla Drammenin sprintissä kokemansa aivotärähdyksen takia.
Suomalaisittain kisa sujui mollivoittoisesti. Alexander Ståhlberg oli parhaana suomalaisena 22:s, reilut kaksi ja puoli minuuttia kärjestä. Remi Lindholm oli 33:s (+4:20,4), Petteri Koivisto 36:s (+4:21,7), Arsi Ruuskanen 42:s (+5:14,6), Markus Vuorela 54:s (+8:36,6) ja Niko Anttola 57:s (+10:07,2).
