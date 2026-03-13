Yhdysvaltojen kansantalous kasvoi ennakoitua selvästi hitaampaa tahtia viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Sekä kuluttajakysyntä että julkiset menot kasvoivat Yhdysvalloissa ennakoitua vaimeammin.

Kauppaministeriön mukaan bruttokansantuote kasvoi viimeisellä neljänneksellä 0,7 prosentin vuosivauhtia, kun markkinoilla oli ennakoitu 1,4 prosentin kasvutahtia.

Vaimeat luvut johtuivat osaksi viime vuoden lopulla pitkäksi venähtäneestä hallinnon sulusta. Talouskasvu hiipui selvästi kolmannesta neljänneksestä, jolloin kasvuvauhti oli 4,4 prosenttia vuositasolla.

Kuluttajakysynnän ennakoidaan heikentyvän lähiaikoina, kun öljyn kallistuminen nostaa useiden tuotteiden ja palveluiden hintoja.

Koko viime vuoden talouskasvu oli 2,1 prosenttia, jääden hiukan alle aiemmin arvioidun 2,2 prosentin.

Todellista kulutusta seuraava PCE-pohjainflaatio oli tammikuussa 2,8 prosenttia, selvästi yli kahden prosentin tavoitetason.

Paine koronnostoihin nousee

Keskuspankki Fed seuraa PCE-inflaatiolukemaa tarkasti tehdessään korkopäätöksiä.

Ensi viikon korkokokouksessa Fedin ei odoteta koskevan ohjauskorkoon, mutta paine koronnostoihin nousee, jos Lähi-idän sota ja öljyn hintaralli pitkittyvät.

Presidentti Donald Trump on sitä vastoin toistuvasti vaatinut Fediä laskemaan ohjauskorkoa.