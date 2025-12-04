



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Trumpin väitetään olevan Kekkosen kunnossa – paljastaako tämä video totuuden? Lääkärin lausunnon perusteella Donald Trump on suorastaan kekkosmaisessa kunnossa. Kuvat: AOP Julkaistu 43 minuuttia sitten Tommi Forsman tommi.forsman@mtv.fi Trumpin korkea ikä ja viranhoidon rasitukset näkyvät presidentin jaksamisessa, uutisoi arvostettu yhdysvaltalaislehti. Julkisten esiintymisten perusteella Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ikäisekseen energisessä ja viriilissä kunnossa, mutta teräsmiehen imagon ylläpito käy virkakauden edetessä yhä raskaammaksi. Valkoinen talo julkisti alkuviikosta Trumpille terveystarkastuksessa tehtyjen magneettikuvien lääkärinlausunnon rauhoittaakseen Trumpin terveyden ympärillä vellovaa keskustelua ja spekulointia. Valkoisen talon lääkärin lausunnon perusteella presidentti on suorastaan kekkosmaisessa, eli erinomaisessa, kunnossa. Suomalaisilla Trumpin lähes tarunomaiseksi väitetty stamina voi tuoda mieleen presidentti Urho Kekkosen viimeiset virkavuodet. Tuolloin presidentin väitettiin olleen teräksisessä kunnossa, vaikka samaan aikaan lopulta virasta luopumiseen johtanut sairaus eteni taustalla. Lue lisää:





"Kekkonen romahti yhdessä yössä"

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karoline Leavitt ilmoitti maanantaina, että Trumpille tehty magneettikuvaus oli ennaltaehkäisevä ja osoitti, että hänen sydän- ja verisuoniterveytensä on hyvä.

– Trumpin ikäiset miehet hyötyvät tällaisista seulonnoista, kommentoi Leavitt toimittajille lehdistötilaisuudessa.

Valkoisen talon lääkäri Sean Barbarella on luonnehtinut presidentin terveyttä myös aiemmin erinomaiseksi.

Lokakuussa julkaistussa lausunnossa Valkoisen talon lääkäri kuvasi Trumpin terveyttä suorastaan poikkeuksellisen hyväksi.

Lääkärin mukaan Trumpin sydämen ikä on 14 vuotta nuorempi kuin tämän kronologinen ikä.

Lääkärin mukaan presidentti on iskussa sekä sydän- ja verenkertoelimistön että keuhkojen osalta. Lääkäri totesi myös neurologisen ja fyysisen suorituskyvyn olevan poikkeuksellisen hyvällä tolalla.

Trumpin terveyttä hehkutettiin ylistävin sanoin myös presidentinvaalikampanjan aikana.

Viime vuoden lokakuussa, vaalien alla, Trumpin kampanja kertoi lääkärin lausuntoon pohjautuen hänen olleen erinomaisessa, täydellisessä terveydentilassa.

Aiemmin kesällä tapahtuneen salamurhayrityksen jälkeen Trumpin kerrottiin ylläpitäneen erittäin tiukkaa kampanja-aikataulua.

Trumpin kampanjointitahdin kerrottiin jopa olleen vilkkainta ja aktiivisinta "koko poliittisen historian aikana".

Nukkuva presidentti?

Presidentin vointia seurataan julkisissa esiintymisissä herkeämättä, ja Trumpin energinen imago on The New York Timesin tuoreen artikkelin perusteella alkanut hiipua virkakauden edetessä.

Trump on usein haukkunut edeltäjänsä Joe Bidenin haurasta olemusta, ja kutsunut tätä "uniseksi Joeksi".

Joe Biden kertoi virkakautensa jälkeen sairastuneensa levinneeseen eturauhassyöpään.

Tämä ei ole kuitenkaan estänyt Trumpia jatkamasta inhoamansa Bidenin solvaamista.

– Hän nukkuu kaiken aikaa, päivällä ja yöllä, rannalla. Minä en ole nukkuja, 79-vuotias Trump lausui edeltäjästään vastikään.

Trumpin oma vointi on kuitenkin noussut enenevissä määrin tarkastelun kohteeksi.

Esimerkiksi Trumpin torkahtelut virkahuoneessa sekä erilaisissa julkisissa tilaisuuksissa ovat kuitenkin viime aikoina nousseet otsikoihin.

Viimeksi tiistaina presidentti vaikutti torkahtavan hallituksen kokouksen aikana. Video tilanteesta on katsottavissa alla.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

0:43 Ulkoministeri Rubio puhui Ukrainan sodasta – Trumpilla vaikeuksia pysyä hereillä.

Mikäli tiedot Trumpin yöunista pitävät paikkaansa, torkahtelua ei voi pitää odottamattomana.

Ensimmäisen kautensa aikana Trump sanoi nukkuvansa vain neljästä viiteen tuntia yössä.

Trumpin nykyisestä unirytmistä saatiin vastikään vihiä, kun varapresidentti J.D. Vance paljasti Fox Newsin haastattelussa, että presidentillä ei ole tapana nukkua Air Force One -virkakoneessa matkojen aikana.

– Jos menemme 20 tunnin matkalle jonnekin, hän ei nuku koko aikana. Ja koska hän ei nuku vaan tekee töitä, hän edellyttää muidenkin työskentelevän samaan aikaan, varapresidentti sanoi.

Aikatauluja muutettu

New York Timesin mukaan ensimmäiseen virkakauteensa verrattuna Trump osallistuu vähemmän julkisiin tilaisuuksiin ja tekee aiempaa vähemmän matkoja kotimaassa.

Lehden mukaan Trump pitää julkiset esiintymisensä aiempaa lyhyempinä. Presidentin julkisten esiintymisten kerrotaan ajoittuvan pääasiassa keskipäivän ja iltapäiväviiden väliselle ajalle.

Presidentin kerrotaan saapuvan virkahuoneeseensa yhdentoista maissa aamupäivällä. Tämä aikataulu on tuttu myös Trumpin ensimmäiseltä kaudelta.

Tuolloin hän valitti aamun olleen liian tiukasti aikataulutettu, minkä jälkeen presidentin aikataulua löysennettiin aamusta.

Ensimmäiseen kauteensa verrattuna presidentti vierailee kuitenkin enemmän ulkomailla.

Diagnooseja on

Trump on pitänyt jossain määrin avointa linjaa terveydestään ja terveyshaasteistaan.

Presidentin kerrottiin aiemmin tänä vuonna kärsivän alaraajojen laskimoiden vajaatoiminnasta. Keskustelu asiasta roihahti sen jälkeen, kun Trumpin jalkojen huomattiin olevan turvoksissa.

Myös presidentin käsissä olleet mustelmat ovat päätyneet otsikoihin eri puolilla maailmaa.

Mustelmien kerrottiin syntyneen runsaan kättelyn sekä Trumpin sydänvaivoja estämään käyttämän aspiriinin seurauksena.

Trumpin on kerrottu käyttävän myös kolesterolilääkitystä.

Lue lisää: Trump kärsii vanhuuden vaivoista

Presidentti kertoo käyneensä kognitiivisia taitoja mitanneissa tutkimuksissa ja saaneensa loistavat tulokset.

Trumpia ei tunneta liikunnan ystävänä. Hän rakastaa punaista lihaa, pikaruokaa ja kevytkolajuomia.

Hikiliikunnan sijaan presidentti on ahkera golfinpelaaja.

Takavuosina Trump hämmästytti myös puheillaan ihmiskehon energiasta. Trumpin on kerrottu verranneen ihmisen kehoa paristoon, jossa on vain rajallinen määrä virtaa.

Tämän energian kuluttaminen liikuntaan olisi näin ollen kallisarvoisen resurssin haaskaamista.

Valkoisen talon lääkäri ilmoitti aiemmin tänä vuonna presidentin painoksi noin 101 kiloa. Vielä vuonna 2020 Trump painoi reilut 110 kiloa.

Toisaalta presidentti on kertonut, ettei hän juo lainkaan alkoholia. Trumpilla ei tiedettävästi ole myöskään tupakointihistoriaa.

George Washington University -yliopistossa työskentelevä professori Matthew Dallek muistuttaa New York Timesin haastattelussa, että viime kädessä on presidentin itsensä käsissä, mitä tietoja hänen terveydestään kerrotaan julkisuuteen.

– Hänen ympärillään on samanlaista avustajakuntaa kuin Joe Bidenilla oli, professori Dallek sanoo.

– He puhuvat kuin eläisimme satumaailmassa. Trump on avustajakuntansa ja lääkärien avulla luonut tarinan hänen terveydestään piilottaakseen kylmän tosiasian. Hän on 79-vuotias ja kuuluu iäkkäimpien koskaan presidentinvirassa istuneiden joukkoon.

0:28 Katso myös: Toimittaja yritti kysyä Epstein-sähköposteista. Trump vastasi: "Hiljaa, possu".

Lue myös: