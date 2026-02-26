Demokraatit syyttävät hallintoa historiallisen mittavasta peittelyoperaatiosta.

Yhdysvalloissa demokraatit ovat syyttäneet presidentti Donald Trumpin hallintoa historiallisen mittavasta peittelyoperaatiosta. Hallinnon on syytetty pimittäneen asiakirjoja, jotka liittyvät Trumpia vastaan esitettyihin syytöksiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.



Syytökset liittyvät seksuaalirikoksista tuomittua Jeffrey Epsteiniä koskeviin asiakirjajulkaisuihin. Trump on itse kiistänyt toistuvasti väärinkäytökset ja väittänyt, että tähän mennessä julkaistut Epstein-asiakirjat olisivat vapauttaneet hänet kaikista epäilyistä.



Trumpin nimi mainitaan jo julkaistuissa asiakirjoissa ainakin tuhansia kertoja, minkä lisäksi asiakirjoissa on esitetty häntä vastaan vakavia syytöksiä muun muassa seksuaalirikoksista.



Julkisen palvelun radiokanava NPR on tuoreessa selvityksessään havainnut asiakirjajulkaisuissa aukkoja, jotka liittyvät Trumpia koskeviin seksuaalirikossyytöksiin.

"Vaadimme vastauksia"

NPR:n mukaan Epsteinin ihmiskaupparinkiä koskeviin tutkintamateriaaleihin liitetyt hakemistot ja sarjanumerot osoittavat, että liittovaltion poliisin FBI:n agentit haastattelivat Trumpia syyttänyttä naista neljä kertaa ja laativat haastatteluista yhteenvedot ja niihin liittyvät muistiinpanot.



Julkisesta Epstein-tietokannasta löytyy kuitenkin ainoastaan yksi yhteenveto, ja se keskittyy pääosin Epsteiniä vastaan esitettyihin syytöksiin.



Loput kolme yhteenvetoa ja niihin liittyvät muistiinpanot, yhteensä yli 50 sivua, eivät ole saatavilla oikeusministeriön verkkosivuilla, NPR kertoo asiakirjojen numerointia koskevan tarkastelun pohjalta. Yhdysvaltalaislehti New York Times ja uutiskana MS Now ovat kertoneet samankaltaisista löydöksistä.



– Tämä on laajin hallinnon peittelytapaus nykyhistoriassa. Vaadimme vastauksia, edustajainhuoneen valvontakomitean demokraatit sanoivat sosiaalisessa mediassa julkaistussa lausunnossa.

Demokraatit: Haastatteluja pimitetty laittomasti

Trumpia syyttänyt nainen otti ensimmäisen kerran yhteyttä viranomaisiin heinäkuussa 2019, pian sen jälkeen, kun Epstein pidätettiin ihmiskaupasta epäiltynä.



Julkaistuissa asiakirjoissa esiintyvissä sisäisissä viittauksissa kuvaillaan naisen sanoneen, että Epstein oli esitellyt hänet Trumpille ja Trump oli pahoinpidellyt naisen 1980-luvun puolivälissä. Nainen oli ollut tuolloin 13–15-vuotias.



Julkisesta tietokannasta löytyvässä FBI:n asiakirjassa viitataan kyseiseen syytökseen, mutta asiakirja ei sisällä arviota syytöksen uskottavuudesta. Tietokannasta ei löydy yksityiskohtaisia muistioita vuoden 2019 elo- ja lokakuussa tehdyistä myöhemmistä haastatteluista.



Edustajainhuoneen valvontakomiteassa istuva kongressiedustaja, demokraatti Robert Garcia on sanonut tarkastelleensa oikeusministeriön muokkaamattomia todistelokeja ja tulleensa samaan johtopäätökseen.



– Valvontakomitean demokraatit voivat vahvistaa, että oikeusministeriö näyttää laittomasti pimittäneen FBI:n haastatteluja tämän uhrin kanssa, Garcia sanoi.

Demokraatit aloittavat rinnakkaisen tutkinnan

Maan kongressi hyväksyi marraskuussa lain, joka vaati liittovaltiota julkaisemaan seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvät tutkinta-asiakirjat. Oikeusministeriö on sittemmin julkaissut miljoonien sivujen edestä tutkinta-asiakirjoja ja väittänyt, ettei sillä ole enempää julkaistavaa.



Laissa määriteltiin tarkat puitteet, joiden pohjalta asiakirjoja voi jättää julkaisematta tai niissä esiintyviä tietoja salata. Asiakirjoista voi esimerkiksi salata uhreihin liittyviä tunnistetietoja. Sen sijaan esimerkiksi ihmisille mahdollisesti aiheutuva mainehaitta tai tietojen poliittinen arkaluonteisuus eivät saa estää asiakirjojen julkaisua.



Oikeusministeriö on väittänyt, että kaikki julkaisematon materiaali on joko luottamuksellista, kopioita tai liittyvät käynnissä olevaan liittovaltion tutkintaan.



Demokraattien mukaan tietokannasta uupuvat haastattelutiedot eivät asetu ministeriön mainitsemien kategorioiden alle.



Kongressiedustaja Garcian mukaan demokraatit aloittavat rinnakkaisen tutkinnan ja vaativat puuttuvien asiakirjojen toimittamista kongressille.

