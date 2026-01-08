Yhdysvalloissa kuohuu jälleen maahanmuuttopoliisin agentin ammuttua naisen kuoliaaksi Minneapolisissa. Maata järkyttävä tapaus sattui kaupungin somaliväestöön kohdistettujen maahanmuuttoratsioiden yhteydessä.

Yhdysvaltojen Minneapolisissa ICE:n agentin surmaama nainen oli mediatietojen mukaan 37-vuotias Renee Nicole Good.

Minnesotalaisen Minnesota Star Tribune -lehden mukaan nainen asui vain muutaman korttelin päässä tapahtumapaikasta yhdessä kumppaninsa ja lasten kanssa. Uhrin taustoista kertoo myös New York Times.

Kuolleen äiti Donna Ganger kertoi Minnesota Star Tribunelle, että omaiset saivat tiedon kuolemasta keskiviikkoaamuna sikäläistä aikaa.

– On niin typerää, että hänet tapettiin. Hän oli todennäköisesti kauhuissaan, äiti kuvaa tragediaa.

Yhdysvaltain liittovaltio on tehnyt Minnesotassa maahanmuuttoratsioita, joiden kohteena on ollut etenkin osavaltion somaliväestö.

Äidin mukaan hänen tyttärensä ei ole ollut mukana ICE-agentteja vastustavissa mielenosoituksissa tai muissa levottomuuksissa.

– Renee oli ystävällisimpiä koskaan tuntemiani ihmisiä. Hän oli erittäin myötätuntoinen ja on pitänyt muista huolta koko elämänsä ajan.

– Hän oli rakastava, anteeksiantavainen ja uskomaton ihminen, äiti sanoo.

Edesmenneen Instagram-tilillä Renee Good kuvailee itsenään muun muassa runoilijaksi ja kirjoittajaksi, vaimoksi ja äidiksi sekä ”paskaksi kitaran näppäilijäksi.”