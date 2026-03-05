Myyrmäen moskeijassa on meneillään avoin surutilaisuus, jossa kunnioitetaan Vantaan Pähkinärinteen tulipalossa menehtyneen perheen muistoa.
MTV Uutiset Live näyttää suoran lähetyksen Myyrmäen moskeijasta Vantaalta kello 16.30 alkaen.
Moskeijan imaami sekä tukiryhmien edustajat antavat Vantaan Pähkinärinteen tulipalosta yhteisen katsauksen medialle. Paikalla on muun muassa Vantaan kaupungin johdon edustajia.
Tiistaina tapahtuneessa kerrostalon tulipalossa kuoli viisi ihmistä. Menehtyneet kaksi aikuista ja kolme lasta olivat saman perheen jäseniä.
Poliisi epäilee samassa talossa asuneen miehen sytyttäneen asunnossaan tahallaan tulipalon, joka levisi kerrostaloon. Tapausta tutkitaan useana murhana, useana murhan yrityksenä sekä törkeänä tuhotyönä.