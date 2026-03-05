



Vantaan surmatalossa oli pelastussuunnitelma, mutta ei somalin kielellä: "Kaikkia viestintä ei valitettavasti aina tavoita" 13:40 Mitä Vantaan Pähkinärinteen tuhopoltosta nyt tiedetään? Katso video. Julkaistu 50 minuuttia sitten

Pelastussuunnitelma löytyy netistä. Viiden ihmisen hengen vaatinut tulipalo tapahtui Vantaan kaupungin omistamassa kerrostalossa. Vantaan Pähkinärinteessä varhain tiistaiaamuna syttynyt palo sai alkunsa 71-vuotiaan miehen asunnosta. Asunto sijaitsee kerrostalon keskiosassa toisessa kerroksessa. Kyseisen kerrostalon omistaa Vantaan kaupungin vuokrataloyhtiö VAV Asunnot Oy. Palossa kuoli viisi ihmistä. He olivat kaikki samaa somalitaustaista perhettä, eli isä, äiti ja kolme lasta. Vanhemmat olivat 30–40-vuotiaita ja kuolleet lapset 3-, 6- ja 8-vuotiaita. Lue myös: Vuokranantaja yritti heittää ulos Vantaan epäillyn murhapolttajan – miehellä on väkivaltarikostaustaa Vantaan tuhopolttoa tutkitaan murhina Vantaalla Pähkinärinteentie 26:ssa syttyi varhain tiistaiaamuna tulipalo.

Palo sytytettiin tahallaan talon keskiosassa toisen kerroksen asunnossa, jonka 71-vuotiasta miesasukasta poliisi epäilee nyt teosta.

Palo oli poikkeuksellisen voimakas ja tuotti runsaasti savua.

Perheen vastasyntynyt vauva jäi eloon, mutta toimitettiin vakavasti loukkaantuneena sairaalahoitoon.

Poliisi tutkii tekoa viitenä murhana, kahtena murhan yrityksenä ja törkeänä tuhotyönä. Rikosnimikkeet voivat muuttua esitutkinnan aikana.

Poliisi esittää 71-vuotiasta miestä vangittavaksi huomenna perjantaina.

VAVin toimitusjohtaja Mirka Saarholman mukaan heidän kaikissa taloissaan on pelastussuunnitelma.

– Pelastussuunnitelma on asukkaiden nähtävillä ja aina saatavilla netissä, ja tiedottamme myös siitä asukkaille. Paperisena useimmista taloistamme ilmoitustaululta löytyvä yksisivuinen ohjeistus hätätilanteista täydentää verkossa olevaa laajempaa pelastussuunnitelmaa. Siellä on esimerkiksi seuraava maininta: Älä koskaan poistu savuiseen porrashuoneeseen.

Saarholman mukaan pelastussuunnitelma pitää siis käytännössä mennä itse katsomaan netistä.

– Asukkaiden oman talon pelastussuunnitelma löytyy sähköisen asioinnin palvelustamme ja se on siellä aina ajan tasalla

Vain muutamalla kielellä

VAVin verkkosivut ovat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kuitenkaan esimerkiksi arabiankielisiä, somalinkielisiä tai muun kielisiä tekstejä ei ole, vaikka tiedetään, että VAVin taloissa asuu hyvin monikansallista väkeä. Kaikki ulkomaalaistaustaiset asukkaat eivät puhu suomea, ruotsia tai englantia.

– Me olemme viestineet suomeksi ja englanniksi ja me uskomme, että se tavoittaa kohtuullisen hyvin. Kaikkia viestintä ei valitettavasti aina tavoita.

Saarholma ei pysty sanomaan, miten hyvin yksittäisten asuntojen asukkaat ovat perehtyneet asiaan liittyvään viestintään.

Kaikissa Pähkinärinteen kerrostalon asunnoissa oli palovaroitin, ja ne olivat myös toimineet.

Vantaan Hakunilassa VAVin kerrostalossa tapahtui lokakuussa 2023 tulipalo, jossa kuoli äiti ja neljä lasta. Tulipalo sai alkunsa asunnon saunasta, jossa kiuas oli ollut päällä pitkään.

Tapauksen jälkeen VAV lisäsi ohjeistusta saunoihin liittyen useilla eri kielillä ja lisäsi niihin myös havainnollistavia kuvia.

"Olemme järkyttyneitä ja surullisia"

Saarholman mukaan lähes kaikki Pähkinärinteentie 26:n asuntojen asukkaat on tavoitettu.

– Me olemme tietysti järkyttyneitä ja surullisia täällä kaikki. Olemme pyrkineet ottamaan yhteyttä henkilökohtaisesti kaikkiin sen talon asukkaisiin, tiedustelemaan heidän tilannettaan ja olemaan tukena tässä tilanteessa.

