Hallitus tiedottaa tänään ydinaseita koskevaan lainsäädäntöön kaavailluista muutoksista kello 18 alkavassa tiedotustilaisuudessa.
MTV Uutiset näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä.
Tällä hetkellä laissa on kielletty ydinräjähteiden maahantuonti, valmistaminen, hallussapito ja räjäyttäminen.
Nyt ydinaseita koskevaan lainsäädäntöön oltaisiin julkisuuteen vuotaneiden tietojen perusteella mahdollisesti tekemässä muutoksia, jotka mahdollistaisivat muun muassa ydinaseiden kauttakulun Suomessa.
Lue lisää: Suomi on purkamassa ydinaserajoituksia, SDP:stä kritiikkiä prosessille – "Ei tämä ole mennyt kuin Strömsössä"
Ydinenergialain muutoksia koskeva lakiluonnos oli lausuntokierroksella viime syksynä. Tuolloin hallitus linjasi, ettei kieltoon tehdä muutoksia, mutta tarvittaessa asiaan palataan sotilasräjähteitä koskevan sääntelyn uudistamisen yhteydessä.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja puolustusministeri (kok.) eivät ottaneet kantaa tiedotustilaisuuden sisältöön.