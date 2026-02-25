Sähköpostien perusteella Summers oli esittänyt seksistisiä kommentteja sekä hakenut Epsteiniltä apua yksityiselämän asioissa.

Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri Larry Summers jättää opetustyönsä Harvardin yliopistossa lukuvuoden päättyessä, kertoo New York Times. Taustalla on pitkään jatkunut kohu Summersin yhteyksistä seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin.

Summers on ollut Harvardista virkavapaalla marraskuusta lähtien eikä hän ole New York Timesin mukaan palaamassa opettamaan. Lehden mukaan Harvardin edustaja on vahvistanut asian. Asiasta uutisoi myös Reuters, jonka kommenttipyyntöön Harvard ei vastannut.

Summers on ollut arvostelun kohteena sen jälkeen, kun Yhdysvaltain edustajainhuoneen valvontakomitea julkaisi marraskuussa asiakirjoja, joissa kuvataan Summersin ja Epsteinin välistä jatkuvaa henkilökohtaista kirjeenvaihtoa. Näyttöä Summersia vastaan ei ole kuitenkaan tullut esiin.

Sähköpostien perusteella Summers oli esittänyt seksistisiä kommentteja sekä hakenut Epsteiniltä apua yksityiselämän asioissa.

– Häpeän syvästi tekojani ja tunnistan niiden aiheuttaman tuskan. Otan täyden vastuun väärästä päätöksestäni jatkaa yhteydenpitoa herra Epsteinin kanssa, Summers sanoi tuolloin.

7:19 Vauvoja syövä Israelin agentti? Katso videolta hurjimmat Epstein-teoriat, joita asiakirjat ruokkivat.