Lordi-yhtyeen nokkamies Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu ihmettelee Ylen perusteluja sille, että yhtyettä ei nähty UMK-finaalin esiintyjänä.

Lordin nokkamies Mr. Lordi eli Tomi Putaansuu kertoo MTV Uutisille, että hän luki huvittuneena Ylen perusteluja sille, että yhtyettä ei kelpuutettu esiintymään viime lauantaina nähtyyn Uuden musiikin kilpailun -finaaliin.

Yle otti asiaan kantaa Instagram-videonsa kommenttikentässä eilen keskiviikkona perustellen päätöstä sillä, että Lordi esiintyi jo tammikuussa Kultainen Venla -gaalassa ja yhtye on ollut mukana myös muissa Ylen ohjelmissa, kuten Hengaillaan-ohjelmassa.

Yksi perusteluista oli, että Lordin Hard Rock Hallelujah -kappaletta juhlistettiin jo viisuvoiton 10-vuotispäivänä vuonna 2016.

– Minua huvitti tuossa erityisesti tuo kohta, että jo 10 vuotta sitten juhlistettiin meitä. Niin onko se sillä tavalla, että kun lapsi täyttää 10 vuotta, niin sen jälkeen ei enää vietetä synttäreitä? Mikä logiikka tuossa on? Putaansuu kysyy.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi pyöreät 20 vuotta siitä, kun Lordi-yhtye voitti Euroviisut.

Juhlavuosi sai monet elättelemään toiveita siitä, että Lordi olisi esiintynyt UMK-finaalissa lauantaina 28. helmikuuta. Näin ei kuitenkaan tapahtunut.

Putaansuu kertoo MTV Uutisille, että yhtyettä tarjottiin kaksi kertaa UMK:lle esiintyjäksi finaaliin. Ensin Warner Music Oy:n toimesta kesällä ja toisen kerran Sony Music Finlandin toimesta syksyllä. Molemmilla kerroilla vastaus oli, että ei kiitos.

– Minulle sitten ehdotettiin tammikuussa, että jos tulisin istumaan sinne finaalin yleisöön Erikan (Vikman) ja Käärijän viereen, että voisimme aina välillä leikata kuvaa sinuun. Siihen sanoin, että en minä oikeasti jaksa sen vuoksi lähteä Rovaniemeltä Tampereelle, Putaansuu sanoo.

– Kyllä siitä tuli sellainen olo, että emme kelvanneet, koska sitähän se oli. Myös levy-yhtiöissä oltiin yllättyneitä tästä.

Putaansuu kuitenkin haluaa korjata viime päivien otsikoita siitä, että hän olisi ollut asiasta raivostunut.

– Kukaan ei ole raivostunut tai suuttunut. Olen vain pettynyt siihen, että emme ilmeisesti istu UMK:n konseptiin. Siis musiikillisesti emme istu siihen pakettiin, mitä he haluaa katsojille tuoda. Ja haluan painottaa, että tämä on minun omaa tulkintaani.

Putaansuu vertaa viime päivien tunnelmiaan siihen, kuin olisi järjestänyt itselleen syntymäpäiväjuhlat, joihin kukaan ei loppujen lopuksi tullut.

– Sitten istut sen kermakakun edessä yksin ja puhallat kynttilät, että jee hyvää synttäriä minulle, Putaansuu sanoo.

Hän myöntää, että hänen tunnelmaansa kohotti kuitenkin hieman se, kun somessa sitten alettiin kohista siitä, että Lordia ei finaalissa nähty.

– Se tuli loppujen lopuksi minullekin isona yllätyksenä, että se olisi ollut niin monelle niin tärkeä asia, Lordi sanoo.

UMK-finaalissa esiintyivät Suomen viime vuoden viisuedustaja Erika Vikman, viime vuoden euroviisuvoittaja JJ, Suomen vuoden 1985 euroviisuedustaja Sonja Lumme sekä räppärit Turisti, Averagekidluke, Ares ja Elastinen.