Liigaviikossa pureuduttiin ikävään ilmiöön, johon MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi palasi nyt jo kolmatta kertaa tällä kaudella: poikittaisiin mailoihin.
Karri Kivi latasi tulisen puheen SM-liigassa tällä kaudella toistuvasti nähdyistä poikittaisista mailoista, jotka suuntautuvat paikoin vaarallisen korkealle vastustastajan päänseudulle.
Liigaviikossa nostettiin videonäytteiden kera kaksi tuoretta esimerkkiä edellä kuvatuista törkytempuista.
– Ensi vuonna kovemmat rangaistukset, Kivi paaluttaa.
Katso näytteet ja Kiven kommentit kokonaisuudessaan artikkelin yllä olevasta videosta.