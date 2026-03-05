Sadat Dubaissa olevat suomalaiset vaativat viranomaisilta apua kotiin pääsyyn.
Lähes 350 Dubaissa olevaa suomalaista vaatii Suomen viranomaisilta pikaista evakuointia kotimaahan.
He ovat esittäneet vaatimuksensa Whatsapp-viestissä, jossa on mukana niin Dubaissa asuvia kuin myös kaupungissa lomalla olevia suomalaisia.
Vetoomuksen lähettäjät vertaavat Suomen toimintaa moniin muihin maihin ja pitävät Suomen viranomaisten toimia riittämättöminä ja Finnairin asiakaspalvelua hyödyttömänä.
Samaan aikaan alueella koetaan heidän mukaansa jatkuvaa pelkoa ohjus- ja drooniuhasta.
– Ainoa tällä hetkellä suunnitteilla oleva konkreettinen toimi suomalaisten saamiseksi pois Dubain epävakaista oloista on ulkoministeriön valmistelema kotiutuslento. Sen hinta matkustajille on kuitenkin mittava, vähintäänkin 2300 euroa hengeltä – nelihenkiselle perheelle siis yhteensä lähes 10 000 euroa, ryhmä viestittää.
– Irlantilaisille on tarjolla charter-lento Omanista 800 eurolla lasten matkan ollessa ilmainen. Virolaiset puolestaan lennätetään kotimaahansa 400 eurolla, vetoomuksessa listataan.
Viron yleisradioyhtiö ERR vahvistaa, että maa lennättää kansalaisiaan 400 euron hinnalla Omanin pääkaupungista Muscatista. Myös irlantilaismedia Irish Independent kertoo, että maan kansalaisten lennot takaisin Irlantiin maksavat 800 euroa.