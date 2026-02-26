Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Emo hylkäsi, lauma hyljeksi – mitä apinavauva Punchille kuuluu nyt?

SM-liigaseuran suurtyhjennys jatkuu: nyt lähti varakapteeni

Mikko Alatalo kehotti Juice Leskistä dialyysihoitoon vielä viimeisinä päivinä – Juice piti päänsä

Paljastus Salkkarit-jaksoista – hahmo vaatii vastauksia: "Me suudeltiin"

Komiteaa johtava republikaanipoliitikko James Comer puolestaan sanoi ennen kuulemisen alkua, että Clinton saa vastattavakseen "koko joukon kysymyksiä".

– Hankitaan presidentti Trump komiteamme eteen vastaamaan niihin kysymyksiin, joita nyt kysytään ympäri maan niiltä, jotka selvisivät, Garcia evästi.

Komitean johtava demokraattijäsen Robert Garcia oli samoilla linjoilla jo ennen kuulemisen alkamista.

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on todistusvuorossa perjantaina. Pariskunta on määrätty todistamaan suljettujen ovien takana.

– Tutkinnan koko tarkoitus on selvittää mahdollisimman paljon asioista Epsteinista, Corner kiteytti.

Clintonin puoliso, Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on todistusvuorossa perjantaina. Yksikään Yhdysvaltain entinen presidentti ei ole ollut kongressin kuultavana vuosikymmeniin.

Ei syytteitä

Viranomaiset eivät ole nostaneet Clintoneita vastaan syytteitä Epsteinin rikoksiin liittyen. Edustajainhuoneen valvontakomitea tutkii Epsteinin kytköksiä vaikutusvaltaisiin henkilöihin sekä sitä, miten hänen rikoksiaan koskevia tietoja käsiteltiin.

Pariskunta on määrätty todistamaan suljettujen ovien takana, vaikka he ovat vaatineet julkista kuulemista.

Oikeusministeriö on sanonut, ettei sillä ole enää julkaistavia asiakirjoja, vaikka päättäjät ovat arvostelleet ministeriötä siitä, ettei se ole julkaissut Epsteiniä koskevia hallinnon sisäisiä muistioita, muistiinpanoja ja sähköposteja.

Ex-presidentti esiintyy Epstein-asiakirjoissa

Viime kuukausina julkaistuissa asiakirjoissa on ollut muun muassa monia kuvia Bill Clintonista Epsteinin kanssa 2000-luvun alkupuolelta.

Bill Clinton on myöntänyt lentäneensä Epsteinin lentokoneella Clinton Foundation -säätiön humanitaarisen työn yhteydessä. Hän on kuitenkin kiistänyt vierailleensa Epsteinin yksityisellä saarella.

Hillary Clinton on vuorostaan sanonut, että hänellä ei ole ollut merkittäviä yhteyksiä Epsteiniin. Hän on kiistänyt lentäneensä Epsteinin yksityiskoneella ja käyneensä tämän saarella.