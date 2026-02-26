Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton on todistusvuorossa perjantaina. Pariskunta on määrätty todistamaan suljettujen ovien takana.
Yhdysvalloissa maan entinen ulkoministeri Hillary Clinton vaati torstaina, että presidentti Donald Trump on kutsuttava kongressin komitean kuultavaksi, kun edesmenneen seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin toimia tutkitaan.
Kongressin kuulemiseen kutsuttu Clinton sanoi oman todistuksensa aluksi, että hänen kuulemisensa ainoa tarkoitus on suunnata huomio pois Trumpista.
Komitean johtava demokraattijäsen Robert Garcia oli samoilla linjoilla jo ennen kuulemisen alkamista.
– Hankitaan presidentti Trump komiteamme eteen vastaamaan niihin kysymyksiin, joita nyt kysytään ympäri maan niiltä, jotka selvisivät, Garcia evästi.
Komiteaa johtava republikaanipoliitikko James Comerpuolestaan sanoi ennen kuulemisen alkua, että Clinton saa vastattavakseen "koko joukon kysymyksiä".