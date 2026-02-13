Andrew Paul Johnson on yksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin armahtamista Capitoliin rynnänneistä mellakoijista. Nyt mies on todettu syylliseksi lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump armahti toisen virkakautensa ensimmäisenä päivänä lähes 1 600 ihmistä, jotka oli tuomittu mellakoinnista Capitol-kukkulalla loppiaisena 2021.
Yksi taloon rynnineistä oli nelikymppinen floridalainen remonttimies Andrew Paul Johnson, joka sai vuoden vankeustuomion vuonna 2024. Tuomiota puolsi hänen rikosrekisterinsä, johon lukeutui huumeiden hallussapitoa ja viranomaisten vastustamista pidätystilanteessa.
Johnson tunnusti syyllisyytensä "väkivallattomiin syytteisiin" tunkeuduttuaan USA:n kongressitaloon rikkoutuneesta ikkunasta ja kiroiltuaan aluetta tyhjentäneille poliiseille. Sosiaalisessa mediassa Johnson poseerasi aseiden kanssa ja kutsui itseään ylpeäksi amerikkalaiseksi terroristiksi.
Mellakoijien päätavoitteena oli saada kongressi tutkimaan vuoden 2020 presidentinvaaleissa Trumpilta varastetuksi väitetyt äänet. Trump ei tunnustanut koskaan vaalitappiotaan Joe Bidenille.
Hyväksikäytti 11-vuotiasta
Yhdysvaltain yleisradioyhtiö NPR:n mukaan useat Trumpin armahtamat mellakoijat ovat syyllistyneet vapauduttuaan rikoksiin, joista Johnsonin rikokset lukeutuivat vakavimpiin. 11. helmikuuta Johnson todettiin syylliseksi kahden alle 16-vuotiaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Toinen uhreista oli tapahtumahetkellä 11-vuotias.
Alaikäiset kertoivat Johnsonin kosketelleen heitä sopimattomasti heinäkuussa 2025. Lisäksi Johnson lähetti toiselle uhreista seksuaalissävytteisiä viestejä ja paljasteli itseään Discord-sovelluksessa.
Johnson saa tuomionsa myöhemmin, mutta häntä uhkaa vähintään 25 vuoden vankeustuomio tai elinkautinen.
Johnsonin tuomio sai lukuisat Yhdysvaltain demokraattipoliitikot nälvimään Trumpia pedofiilin vapauttamisesta.
Kritisoijat muistuttivat, että samalla yhtäkään seksuaalirikollinen saarella alaikäisiä väitetysti hyväksikäyttänyttä ei ole tuomittu teoistaan.