Saapuvien sinkkiarkkujen sanomaa ei voi puheilla muuksi muuttaa – Trump: ”Sellaista se on, luultavasti näitä tulee lisää" KOMMENTTI Kuolleille amerikkalaissotilaille pidetään juhlallinen seremonia, joka muistuttaa monia Irakin ja Afganistanin sodista. Adobe Stock Julkaistu 28 minuuttia sitten

Tätä viestiä ei voi parhaallakaan puheella muuksi muuttaa: Yhdysvaltoihin tuodaan nyt ensimmäisiä Trumpin Iran-operaatiossa kuolleita amerikkalaissotilaita tähtilipun peittämissä arkuissa, kirjoittaa kommentissaan MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki. Sama seremonia tullaan todennäköisesti näkemään Doverin tukikohdassa vielä monta kertaa, eikä mielleyhtymiä Afganistaniin tai Irakiin voi välttää. Ainakin kuusi amerikkalaissotilasta on kuollut Lähi-idässä ja heidän jäännöksensä kuljetetaan nyt juhlallisesti Yhdysvaltoihin. On vielä epäselvää nähdäänkö tämä myös uutiskuvissa – mm. perheet voivat vaikuttaa siihen, saako saapumiseen kuvata vai ei. Yhdysvaltain puolustusministeriö tunnisti tiistaina neljä kuudesta yhdysvaltalaisesta sotilaasta, jotka saivat surmansa sunnuntaina drooni-iskussa Yhdysvaltain tukikohtaan Kuwaitissa. Trump myönsi puheessaan, että ”ennen kuin tämä päättyy, kuolonuhreja tulee todennäköisesti lisää”. Nyt nimetyt sotilaat on tunnistettu kapteeni Cody Khorkiksi (35), kersantti Nicole Amoriksi (39), kersantti Declan Coadyksi (20) ja kersantti Noah Tietjensiksi (42). Yhdysvaltain asevoimien käytäntö on, että kaatuneet sotilaat tuodaan kotimaahan mahdollisimman nopeasti, usein jo muutaman vuorokauden kuluessa kuolemasta, vaikka sotatoimet jatkuisivatkin.

"Valitettavasti ennen kuin tämä päättyy, uhreja tulee lisää"

Sunnuntaina julkaistussa videolausunnossaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kutsui kaatuneita sotilaita ”todellisiksi amerikkalaisiksi patriooteiksi, jotka ovat tehneet äärimmäisen uhrauksen kansakuntamme puolesta, samalla kun jatkamme oikeutettua tehtävää, jonka vuoksi he antoivat henkensä”.

– Rukoilemme haavoittuneiden täyttä toipumista ja lähetämme valtavan rakkautemme ja ikuisen kiitollisuutemme kaatuneiden perheille, Trump sanoi.

– Ja valitettavasti ennen kuin tämä päättyy, uhreja tulee todennäköisesti lisää. Sellaista se on – todennäköisesti lisää tulee – mutta teemme kaiken mahdollisen, jotta näin ei kävisi.

Näin etenee juhlallinen "Dignified transfer"

Jos Kuwaitin drooni-iskussa kuolleiden amerikkalaisten kotiutus etenee perinteisen kaavan mukaan, ruumiit siirretään ensin Lähi-idässä sotilashallinnon käsittelypisteelle, jossa tehdään alustava tunnistus ja valmistellaan lentokuljetus Yhdysvaltoihin.

Seuraavaksi heidät lennätetään sotilaskoneella Yhdysvaltoihin, ja lähes aina päämäärä on ollut Delawaressa sijaitseva Doverin lentotukikohta. Dover on toiminut vuosikymmenien ajan Yhdysvaltain kotiuttamiskeskuksena Irakissa, Afganistanissa ja muilla sotatoimialueilla kaatuneille. Siellä tehdään vielä lopullinen tunnistus, mahdolliset oikeuslääketieteelliset lisätutkimukset ja sitten ollaan valmiita hautajaisia varten.

Siirtoa nimitetään ilmauksella "dignified transfer", sananmukaisesti "arvokas siirto" - ilmaus joka ei kuitenkaan kunnolla käänny suomen kieleen. Kyseessä ei niinkään ole kuljetus vaan juhlallinen rituaali, jossa arkut kannetaan lentokoneen lastirampilta Yhdysvaltain lipulla peitettyinä halliin.

Tilaisuus on lyhyt, muodollinen ja tarkoin koreografioitu. Omaiset voivat olla paikalla, ja he päättävät myös siitä, saako media kuvata seremoniaa. Perheille on nimetty oma sotilasedustaja, casualty assistance officer, joka huolehtii käytännön järjestelyistä ja tukee omaisia koko prosessin ajan.

Doverin jälkeen vainajat siirretään perheiden toivomaan hautauspaikkaan. Jotkut haudataan kotiosavaltioihinsa, jotkut päätyvät Arlingtonin sotilashautausmaalle, jos perhe sitä haluaa ja kelpoisuusehdot täyttyvät.

Hautajaisiin kuuluu yleensä sotilaallinen kunniavartio, lipun luovutus omaisille, kunnialaukaukset sekä lukemattomista sotaelokuvistakin tuttu hidas, juhlallinen trumpettisävel joka tunnetaan nimellä “Taps”.

Seremonian viesti on: Ketään ei jätetä

Trumpille tämä on poliittisesti latautunut paikka, jonka ankaraa viestiä ei hänkään voi puheillaan muuksi muuttaa. Trump on aloittanut rytinän, joka voi räjähtää käsiin hyvinkin yllättävillä tavoilla. Amerikkalaisten sotilaiden arkut ovat välivaalien äänestäjillekin varsin konkreettinen muistutus siitä.

Mielleyhtymää Irakiin ja Afganistaniin on mahdoton välttää paitsi estämällä kuvien ja videoiden julkaisun Doverista. Saa nähdä millainen julkaisupolitiikka näillä uutiskuvilla tulee olemaan.

Doverin toistuvat seremoniat edellisistä sodista ovat nimittäin syöpyneet varmasti amerikkalaisten kollektiiviseen muistiin. Sotilaallinen saapumis- ja hautajaisprosessi on käytännössä muuttumaton, Yhdysvaltain armeijalle keskeinen seremonia jota ei voi presidenttikään noin vain keikauttaa. Pysyvä, arvokas rituaali viestii sekä joukkojen sisäistä lojaalisuutta että valtion sitoumusta siihen, että yksikään kaatunut ei jää taistelukentälle.

Kuten Trump itsekin sanoo: Sellaista se on – näitä tullaan luultavasti näkemään vielä lisää.

Mirja Kivimäki MTV Uutiset Mirja Kivimäki on MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö ja taustaltaan entinen Moskovan-kirjeenvaihtaja. Hän seuraa monipuolisesti kansainvälistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä puolustussektoria. Ole yhteydessä, jos haluat antaa näihin kytkeytyviä uutisvinkkejä.