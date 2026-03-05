Tätä viestiä ei voi parhaallakaan puheella muuksi muuttaa: Yhdysvaltoihin tuodaan nyt ensimmäisiä Trumpin Iran-operaatiossa kuolleita amerikkalaissotilaita tähtilipun peittämissä arkuissa, kirjoittaa kommentissaan MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.
Sama seremonia tullaan todennäköisesti näkemään Doverin tukikohdassa vielä monta kertaa, eikä mielleyhtymiä Afganistaniin tai Irakiin voi välttää.
Ainakin kuusi amerikkalaissotilasta on kuollut Lähi-idässä ja heidän jäännöksensä kuljetetaan nyt juhlallisesti Yhdysvaltoihin. On vielä epäselvää nähdäänkö tämä myös uutiskuvissa – mm. perheet voivat vaikuttaa siihen, saako saapumiseen kuvata vai ei.
Yhdysvaltain puolustusministeriö tunnisti tiistaina neljä kuudesta yhdysvaltalaisesta sotilaasta, jotka saivat surmansa sunnuntaina drooni-iskussa Yhdysvaltain tukikohtaan Kuwaitissa. Trump myönsi puheessaan, että ”ennen kuin tämä päättyy, kuolonuhreja tulee todennäköisesti lisää”.
Nyt nimetyt sotilaat on tunnistettu kapteeni Cody Khorkiksi (35), kersantti Nicole Amoriksi (39), kersantti Declan Coadyksi (20) ja kersantti Noah Tietjensiksi (42).
Yhdysvaltain asevoimien käytäntö on, että kaatuneet sotilaat tuodaan kotimaahan mahdollisimman nopeasti, usein jo muutaman vuorokauden kuluessa kuolemasta, vaikka sotatoimet jatkuisivatkin.