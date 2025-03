Trumpin turvallisuusministeri kuvasi kohuvideon vankien edessä – ökyilevä yksityiskohta vei huomion

Presidentti Donald Trumpin hallinnon ministerin vankilavierailu nosti äläkän.

Yhdysvaltain kotimaan turvallisuuden ministeri Kristi Noem vieraili keskiviikkona El Salvadorissa megavankilassa, johon yli 200 venezuelalaista epäiltyä rikollista lennätettiin Yhdysvalloista kyseenalaisin perustein aiemmin tässä kuussa.

Valkoisen talon mukaan Yhdysvallat maksoi järjestelystä El Salvadorin presidentti Nayib Bukelen hallinnolle noin kuusi miljoonaa dollaria eli noin viisi ja puoli miljoonaa euroa.

Vankilavierailulla kuvaamassaan videoviestissä Noem varoittaa siirtolaisia laittoman maahantulon seurauksista seisoessaan tatuoituja vankeja täynnä olevan sellin edessä.

– Jos tulet maahamme laittomasti, tämä on yksi mahdollisista seurauksista, Noem sanoo viestipalvelu X:ssä julkaistussa videossa.

Ökykello nousi puheenaiheeksi

Painavan viestin lisäksi huomiota videoviestissä herätti Noemin ranteessa ollut ökykello, joka on noussut jopa poliittiseksi kiistanaiheeksi, kuten The Washington Post otsikoi.

New York Postin mukaan kyseessä on Rolex Cosmograph Daytona -kello, jonka arvo uutena on lehden mukaan 60 000 dollaria eli reilut 55 000 euroa.

Ministerin esiintymistä kello kädessä ei otettu pelkästään ilolla vastaan sosiaalisessa mediassa. Eräs republikaaniksi julistautuva X-käyttäjä antoi oman suorasukaisen mielipiteensä ministerin patsastelusta.

– Kuka hänen tiliään ylläpitää. Sinun pitäisi saada potkut. Saat hänet näyttämään idiootilta. 50 000 dollarin kellon pitäminen jengirikollisten edessä patsastellen. Naurettavaa, käyttäjä kirjoitti.

Noemin kellon hintaa on ihmetelty, mutta ainakaan New York Postin mukaan ministerillä ei ole pikkurahasta pulaa. Vuonna 2017 hänen omaisuutensa arvoksi kerrottiin yli 2,3 miljoonaa dollaria OpenSecrets-tutkijaryhmän sivuilla.

Amnesty älähti

Venezuela ja karkotettujen omaiset ovat vedonneet laittomasti karkotettujen olevan viattomia siirtolaisia, kun taas Yhdysvallat on syyttänyt heitä terroristijärjestöksi luokittelemansa Tren de Aragua -rikollisjengin jäseniksi.

Useiden karkotettujen asianajajat ovat kiistäneet näiden kuuluvan rikollisjengiin tai syyllistyneen rikoksiin.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on luonnehtinut laittomasti tehtyjen karkotusten osoittavan paitsi räikeää piittaamattomuutta Yhdysvaltojen ihmisoikeusvelvoitteita kohtaan, niin olevan myös vaarallinen askel kohti autoritaarisia käytäntöjä.

Presidentin mielestä kidanppaus

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on kutsunut tapausta kidnappaukseksi ja pyrkinyt maanmiestensä vapauttamiseen oikeusteitse.

Yhdysvaltain liittovaltion tuomari James Boasberg antoi aiemmin tässä kuussa määräyksen, jonka tarkoitus oli estää presidentti Donald Trumpin hallintoa tekemästä laittomia karkotuksia vuoden 1798 Alien Enemies Act -lainsäädännön (AEA) nojalla.

Yhdysvaltain vetoomustuomioistuin hylkäsi keskiviikkona Trumpin hallinnon tekemän valituksen liittovaltion tuomarin päätöksestä. Kiellon puolesta äänestänyt tuomari Patricia Millett kommentoi, että Yhdysvallat kohteli AEA:n nojalla paremmin jopa natseja toisen maailmansodan aikana.