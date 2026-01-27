Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että maan kansallisen turvallisuuden ministeri Kristi Noem tulee pysymään pestissään.

Kristi Noemia ja hänen alaisiaan on kritisoitu Minneapolisin kaupungissa tapahtuneiden ampumistapausten jälkeen.

Muun muassa uutiskanava CNN on kertonut, että Trump ja Noem tapasivat lähes kahden tunnin ajan eilen. CNN:n lähteiden mukaan tapaamisessa keskusteltiin siitä, miten hallinto jatkaa Trumpin maahanmuuttoagendan ajamista Minnesotan osavaltiossa.

MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen kertoo, että Trumpia ovat kritisoineet paitsi demokraatit myös osa republikaaneista. Jopa hänen omalla konservatiivisella Fox News -kanavallaan yhteenottojen välivallan tarpeellisuus on kyseenalaistettu.

Viiden jälkeen -ohjelmassa puhuneen Karppisen mukaan huhut olivat alkaneet myös siitä, että Noemin pää olisi pölkyllä. Noem on joutunut kovan arvostelun kohteeksi väittäessään Minneapolisissa ammuttujen Alex Prettin ja Renee Woodin yrittäneen hyökätä maahanmuuttopoliisin kimppuun. Ministeri esitti syytöksensä lähes välittömästi ampumatapausten jälkeen ennen kuin niitä oli ehditty tutkia kunnolla.

Trump on lähettänyt Minnesotaan rajaturvallisuusjohtaja Tom Homanin, jonka on tarkoitus johtaa maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa alueella.