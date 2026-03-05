Formula yksi -kausi alkaa viikonloppuna poikkeuksellisen herkullisista lähtökohdista. Lajihistorian mittavimpiin ja merkittävimpiin lukeutuva sääntöuudistus pitää huolen siitä, että niin talleilla kuin kuljettajilla riittää opeteltavaa. Yksi muutoksista saattaa iskeä näkyvästi silmille heti kauden ensimmäisessä startissa sunnuntaina Melbournessa.
Yksi suurimmista autoissa tapahtuneista muutoksista liittyy niiden voimayksiköihin. Kun vielä viime vuonna noin 20 prosenttia voimayksikön kokonaistehosta tuotettiin sähköllä, nyt lukema on jo lähes 50 prosenttia.
Samalla voimayksiköistä poistettiin vuonna 2014 mukaan tuotu MGU-H-nimellä kulkenut komponentti. Kyseessä oli teknisesti erittäin monimutkainen ja samalla äärimmäisen kallis osa, jollaisia ei käytetä lainkaan siviililiikenteeseen tarkoitetuissa moottoreissa.
MGU‑H:n avulla edellisen sukupolven voimayksiköt pystyivät pyörittämään turboa sähköllä ennen kuin pakokaasusta saatu energia riitti tuottamaan optimaalisen ahtopaineen. Näin ollen turbojen toiminnassa ei ollut käytännössä minkäänlaista viivettä ja teho tuli voimayksiköstä tasaisemmin.
Ilman MGU-H:ta turboviive lisääntyy ja voimayksikkö reagoi hitaammin. Maksimitehon irti saaminen on hitaampaa. Tämän osalta erityisesti lähtötilanne, jossa moottori on matalilla kierroksilla, on kuljettajille erittäin kriittinen.
Ferrarilla on tähän liittyen yksi ässä hihassaan, sillä sen voimayksikössä on muita pienempi turbo, joka siis tarvitsee muita vähemmän energiaa pyöriäkseen ja saavuttaakseen optimaalisen ahtopaineen. Kun turbo tuottaa ahtopaineen nopeammin, voimayksiköstä irtoaa yhä enemmän tehoa yhä nopeammin.
– Ja sehän näkyy sitten tietysti ja muillakin, jotka Ferrarin moottoreilla ajavat, MTV Urheilun huomautti MTV Katsomossa julkaistussa F1-kauden ennakkopaketissa.