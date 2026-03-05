



Urheilu F1 Etusivu Kuljettajien pisteet Valmistajien pisteet Ferrarin poikkeusratkaisu tuo huomattavan edun – Valtteri Bottaskin hyötyjänä 15:50 F1-kärkitallit tarkastelussa: Ferrarin voimayksikössä muista poikkeava yksityiskohta – myös Valtteri Bottas hyötyjänä Julkaistu 9 minuuttia sitten Mikko Hyytiä mikko.hyytia@mtv.fi Formula yksi -kausi alkaa viikonloppuna poikkeuksellisen herkullisista lähtökohdista. Lajihistorian mittavimpiin ja merkittävimpiin lukeutuva sääntöuudistus pitää huolen siitä, että niin talleilla kuin kuljettajilla riittää opeteltavaa. Yksi muutoksista saattaa iskeä näkyvästi silmille heti kauden ensimmäisessä startissa sunnuntaina Melbournessa. Yksi suurimmista autoissa tapahtuneista muutoksista liittyy niiden voimayksiköihin. Kun vielä viime vuonna noin 20 prosenttia voimayksikön kokonaistehosta tuotettiin sähköllä, nyt lukema on jo lähes 50 prosenttia. Samalla voimayksiköistä poistettiin vuonna 2014 mukaan tuotu MGU-H-nimellä kulkenut komponentti. Kyseessä oli teknisesti erittäin monimutkainen ja samalla äärimmäisen kallis osa, jollaisia ei käytetä lainkaan siviililiikenteeseen tarkoitetuissa moottoreissa. MGU‑H:n avulla edellisen sukupolven voimayksiköt pystyivät pyörittämään turboa sähköllä ennen kuin pakokaasusta saatu energia riitti tuottamaan optimaalisen ahtopaineen. Näin ollen turbojen toiminnassa ei ollut käytännössä minkäänlaista viivettä ja teho tuli voimayksiköstä tasaisemmin. Ilman MGU-H:ta turboviive lisääntyy ja voimayksikkö reagoi hitaammin. Maksimitehon irti saaminen on hitaampaa. Tämän osalta erityisesti lähtötilanne, jossa moottori on matalilla kierroksilla, on kuljettajille erittäin kriittinen. Ferrarilla on tähän liittyen yksi ässä hihassaan, sillä sen voimayksikössä on muita pienempi turbo, joka siis tarvitsee muita vähemmän energiaa pyöriäkseen ja saavuttaakseen optimaalisen ahtopaineen. Kun turbo tuottaa ahtopaineen nopeammin, voimayksiköstä irtoaa yhä enemmän tehoa yhä nopeammin. – Ja sehän näkyy sitten tietysti ja muillakin, jotka Ferrarin moottoreilla ajavat, MTV Urheilun huomautti MTV Katsomossa julkaistussa F1-kauden ennakkopaketissa.

Yksi osoitus Ferrarin starttiedusta muihin nähden saatiin Bahrainissa ajettujen talvitestien yhteydessä järjestetyissä starttiharjoituksissa, kun Lewis Hamilton nousi 11. ruudusta neljän edeltään lähteneen kuljettajan ohi ykkösmutkaan mennessä.

– Tämä on ollut tiedossa alusta asti. Kun arvioidaan, mitä valintoja moottorin suuntaviivoja määriteltäessä tehdään, kyse ei ole pelkästään tehosta, vaan myös muut näkökohdat ovat tärkeitä, ja yksi niistä on lähtö, Ferrarin tallipäällikkö Frederic Vasseur sanoi Motorsportin mukaan.

Ferrarin muita pienempi turbo tarjoaa myös paremman kaasunvasteen ja tasaa sitä, miten teho välittyy tiehen. Toki siitä on myös omat haittansa suurilla nopeuksilla ajettaessa.

– Voimayksikön arkkitehtuuria suunniteltaessa tehdään aina kompromisseja. Toisaalta pyritään maksimaaliseen tehoon, toisaalta ajettavuuteen. On vain tehtävä päätöksiä, Vaseseur sanoi.

Eikä pienempi turbo toki lähtökiihdytyksissä tai uusintalähdöissäkään mikään automaattinen hopealuoti ole.

Kuljettajien pitää saada nykyvoimanlähteillä erittäin moni asia osumaan täydellisesti kohdalleen, jotta auto irtoaa lähtöruudusta mahdollisimman sähäkästi ilman, että voimayksikkö napsahtaa sammumisenestotilaan ja auto jää vaarallisesti paikalleen.

– Voi luoja, että tämä on monimutkaista, Audin Gabriel Bortoleto sanoi talvitestien yhteydessä ESPN:n mukaan.

Starttiproseduuria on täksi kaudeksi muutettu niin, että lähtövalot alkavat syttyä vasta viisi sekuntia sen jälkeen, kun viimeinenkin auto on päässyt lämmittelykierrokselta omalle paikalleen. Näin kuljettajat saavat noin kymmenen sekuntia aikaa nostaa kierroksia ja tuottaa turboon mahdollisimman paljon ahtopainetta.

Testeissä tyydyttäviin tuloksiin pääseminen vaati joiltain kuljettajilta enemmänkin kuin kymmenen sekuntia, ja silloinkin heidän täytyi laskea kierroksia ja vapauttaa kytkin juuri oikealla hetkellä päästäkseen täydellisesti liikkeelle.

– Siinä on jo viiden sekunnin kohdalla pudonnut laskuista, ja sitten kierrokset nousevat, vaihdetta lyödään sisään ja ulos ja täytyy vapauttaa kytkin. Se on melkoinen sekasotku. Viime vuonna oli paljon helpompaa, Bortoleto sanoi.

Starttiin liittyen on nostettu esiin turvallisuushuoliakin, mikäli autoja ei saada liikkeelle ja takaa tulevat kiihdyttävät edellä olevien autojen perään. Ferrarilla Kansainvälisen autoliiton (FIAn) tekemään starttiproseduurin muutokseen suhtauduttiin yllätyksellä.

– FIA on alusta asti ollut varsin selkeä siitä, ettei se halua muuttaa lähtömenettelyä, joten olin yllättynyt, kun tämä aihe nousi uudelleen esiin Bahrainissa.

Vasseur onkin ivallisesti todennut, että mikäli joku ei luota siihen, että pääsisi lähtöruudusta asianmukaisesti liikkeelle, aina on vaihtoehto lähteä kisaan varikolta.

– On helppo pyytää kuljettajaa nostamaan esiin turvallisuusongelma tai vastaava, mutta todellisuudessa tämä asia on ollut tiedossa jo pitkään.

