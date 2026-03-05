Päiväkodin hoitaja sai tuomion kolmen lapsen pahoinpitelystä. Hovioikeus katsoi, että teot kohdistuivat käytännössä puolustuskyvyttömiin lapsiin.

Päiväkotilapset alkoivat kertoa vanhemmilleen väkivaltatilanteista hoitopaikassaan alkuvuonna 2023.

Lasten mukaan yksi päiväkodin hoitajista muun muassa tukisti heitä, löi ja tarttui kovakouraisesti kiinni kasvoista sekä käsivarresta. Kaksi lapsista kertoi hoitajan myös kuristaneen heitä.

Teot alkoivat paljastua, kun lapset kertoivat niistä kotona vanhemmilleen. Väkivalta tapahtui, kun muut päiväkodissa työskennelleet aikuiset eivät olleet näkemässä tilanteita. Lapsilla ei havaittu päiväkodissa ulkoisia vammoja.

Nainen oli tullut sijaiseksi päiväkotiin vuotta aiemmin. Samaan aikaan yksi lapsista alkoi suhtautua kielteisesti päiväkotiin menemiseen. Kun myöhemmin lapsille kerrottiin, että hoitaja jää vakituiseksi ryhmään, lapsi suhtautui uutiseen ”hysteerisesti”.

Lapsi tarrautui äitiinsä ja itki, kun hänen olisi pitänyt jäädä kyseisen hoitajan huomaan. Äiti yritti selvittää, miksi hänen lapsensa alkoi pelätä päiväkotiin jäämistä.

Lapsen äiti kertoi, että päiväkodin johtaja oli tuolloin arvioinut, että lapsen pelko voisi johtua komentamisesta, mitä äiti oli pitänyt outona. Samaan aikaan lapsessa oli alkanut näkyä punoittavia jälkiä ja mustelmia. Koska lapsi ei osannut selittää jälkiä, äiti ei kuitenkaan tässä vaiheessa epäillyt niitä aikuisen aiheuttamiksi, kuvannut jälkiä tai vienyt lasta lääkäriin.

Pelkoa päiväkodissa

Saman ryhmän toinen lapsi puolestaan kertoi äidilleen hoitajan tekemisistä. Hän kertoi huutavasta hoitajasta ja kertoi myös, että sama hoitaja oli pahoinpidellyt ensimmäistä lasta. Hän oli luetellut myös muita lapsia.

Lapsi yksilöi äidilleen tapahtumat ja näytti niiden tekotavan.

Lapsi oireili kotonaan ja kärsi esimerkiksi univaikeuksista, painajaisista sekä itkuisuudesta. Hän alkoi ensimmäisen lapsen tavoin pelätä päiväkotiin menemistä.

Kolmas lapsi kuvaili niin ikään äidilleen yksityiskohtaisesti tilanteen, jossa hoitaja oli painanut hänen päätään tyynyyn kaulasta kuristamalla. Myös samassa huoneessa päiväunilla ollut isosisarus oli nähnyt tilanteen ja kertonut siitä äidilleen.

Äiti oli havainnut, että lapsen silmät punoittivat kyseisen hoitopäivän jälkeen ja arveli punoituksen johtuneen kuristamisesta.

Myös tämä lapsi oli alkanut oireilla eri tavoilla kotona.

Lapsille korvauksia

Päiväkodin hoitaja kiisti kaikki rikokset.

Hoitaja kertoi työskennelleensä eri päiväkodeissa 11 vuotta. Hän kertoi tulleensa toimeen hyvin lasten kanssa, vaikka oli joutunut toisinaan komentamaan lapsia.

Hoitaja ei kertomansa mukaan ymmärtänyt, mistä lasten väitteet johtuivat. Hän väitti niitä keksityiksi ja epäili yhden lapsen kohdalla kostoa.

Helsingin käräjäoikeus piti epäuskottavana, että useat lapset olisivat samaan aikaan ryhtyneet kertomaan samantapaisesta väkivallasta, jonka tekijänä oli sama päiväkodin työntekijä. Oikeus piti ymmärrettävänä, etteivät vanhemmat olleet dokumentoineet lapsissaan havaitsemiaan jälkiä, koska eivät osanneet epäillä väkivaltaa.

Käräjäoikeus tuomitsi naisen 55 päivän ehdolliseen vankeuteen kolmesta pahoinpitelystä. Lisäksi oikeus määräsi tuomitun maksamaan jokaiselle satuttamalleen lapselle 1000 euroa kärsimyskorvauksia.

Hoitaja valitti ratkaisusta hoviin, joka piti käräjäoikeuden tuomion voimassa. Molemmat oikeusasteet pitivät kaulan alueelle kohdistuneita tekoja erityisen moitittavina.

Rikokset tapahtuivat tammi-helmikuussa 2023 Helsingin kaupungin päiväkodissa. Hoitaja irtisanottiin työstään tapauksen tultua ilmi.