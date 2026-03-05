Ravitsemusterapeutti Anette Palssa kertoo, pitääkö ääntelevästä suolistosta huolestua.
Pulputukset, mouruamiset, muut suoliston äänet ja lievätkin turvotukset saatetaan herkästi yhdistää suolisto-ongelmiin, mutta ravitsemusterapeutti Anette Palssan mukaan oletus ei pidä paikkaansa.
– Ei ole ollenkaan tavatonta, että vatsa ja suolisto pitävät ääntä. Esimerkiksi, kun on syöty, sieltä saakin kuulua asioita, Palssa kertoi Huomenta Suomessa.
Pelkkien suoliston äänten perusteella ei oikeastaan voida vetää johtopäätöksiä siitä, onko terveyteen merkittävästi vaikuttava suoliston mikrobiomi hyvässä tasapainossa vai ei, Palssa summaa.
Mitä ruokia kannattaisi suoliston hyväksi syödä? Entä mitkä ruoat ovat suoliston tuhoajia? Mistä tietää, että oma suolisto on terve? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!