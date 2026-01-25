Yhdysvaltojen liittovaltion agentit ampuivat eilen kuoliaaksi 37-vuotiaan Yhdysvaltain kansalaisen, joka työskenteli veteraanien hoitajana.

Minneapolisissa tulehtunut tilanne operoivien liittovaltion maahanmuuttoviranomaisten kanssa kriisiytyi eilen entisestään. Trumpin hallinnon paikalle tuomat agentit ampuivat jo toisen Yhdysvaltojen kansalaisen kuluvan tammikuun aikana.

Renée Nicole Good, 37, menetti henkensä 7. tammikuuta. Nyt luoteihin kuoli Alex Jeffrey Pretti, 37.

Goodin ja Prettin lisäksi liittovaltion agentit ampuivat Minneapolisissa runsas viikko sitten miestä jalkaan.

Aseetonta Goodia ammuttiin kolme kertaa päähän hänen lähtiessään liikkeelle autollaan, joka oli ampumishetkellä liittovaltion agenttien ympäröimä.

Alex Pretti kuoli lukuisiin luoteihin, jotka ammuttiin häneen lähietäisyydeltä ainakin kahden agentin toimesta.

TIlanteessa useat agentit yrittivät taltuttaa Prettiä ennen kuolettavia laukauksia. Hänellä oli mukanaan nujakan alkaessa mukanaan laillinen ase, joka videoanalyysien perusteella ehdittiin kuitenkin takavarikoida ennen kuin agentit avasivat tulen.

3:00 MTV Uutiset analysoi Prettin ampumisesta kuvattujen videoiden tapahtumat hetki hetkeltä. Huom! Videon sisältö voi järkyttää herkimpiä.

Veteraanien teho-osaston sairaanhoitaja

Alex Pretti asui Minnesotan pääkaupungin Minneapolisin etelälaidalla ja työskenteli paikallisessa veteraanisairaalassa teho-osaston sairaanhoitajana. Hänelle oli myönnetty osavaltion sairaanhoitajalupa vuonna 2021.

Prettillä ei ollut vakavaa rikoshistoriaa. Paikallisen Star Tribune -lehden mukaan hänellä oli kontollaan vain joitain parkkisakkoja.

Minneapolisin poliisipäällikkö Brian O’Hara kertoi ampumisen jälkeen järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että hän oli "laillinen aseenomistaja".

Prettin vanhemmat ovat julkaisseet lausunnon, jossa haluavat "totuuden" tulevan pojastaan ilmi.

– Sydämemme ovat murtuneet, mutta olemme myös hyvin vihaisia. Hallinnon levittämät oksettavat valheet pojastamme ovat tuomittavia ja inhottavia.

"Kertokaa totuus pojastamme"

Liittovaltion viranomaiset Yhdysvaltojen korkeinta johtoa myöten ovat hyökänneet sanallisesti Goodia ja Prettiä vastaan ja vedonneet tapauksissa itsepuolustukseen. Muun muassa Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriön mukaan aseistettu Pretti lähestyi liittovaltion viranomaisia aikeenaan tappaa heidät.

Videotodisteet ja silminnäkijähavainnot eivät tue väitteitä.

Prettin vanhemmat korostavat lausunnossaan, että Pretti ei pitänyt kädessään asetta, kun hänet kaadettiin maahan liittovaltion agenttien toimesta. Prettillä oli kädessään puhelin ja toisella kädellään hän suojeli naista, jota kaasutettiin tilanteessa.

– Alex oli herkkä sielu, joka välitti syvästi perheestään ja ystävistään sekä myös amerikkalaisista veteraaneista, joita hän hoiti teho-osaston sairaanhoitajana Minneapolisin veteraanisairaalassa. Hän halusi saada aikaan muutosta tässä maailmassa. Valitettavasti hän ei ole kanssamme vaikutustaan todistamassa, he kirjoittavat.

– Kertokaa totuus pojastamme. Hän oli hyvä mies.