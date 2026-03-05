Iranilainen drooni putosi Britannian hallinnoimaan sotilastukikohtaan Akrotirissa Kyproksella maanantain vastaisena yönä.
Espanja lähettää Cristobal Colon -fregattinsa suojaamaan Kyprosta, kertoo Espanjan puolustusministeriö. Ministeriön mukaan fregatin on määrä tukea Kyproksen ilmapuolustusta ja auttaa siviilien evakuoimisessa.
Italian puolustusministeriö sanoo niin ikään toimittavansa merivoimien joukkoja suojaamaan saarta.
Reutersin mukaan Ranskan, Italian ja Kreikan johtajat sopivat yhteistyöstä vapaan liikenteen takaamiseksi Punaisellamerellä
Aiemmin muun muassa Ranska ja Kreikka ovat lähettäneet Kyprokselle puolustusapua sen jälkeen, kun iranilainen drooni putosi Britannian hallinnoimaan sotilastukikohtaan Akrotirissa Kyproksella maanantain vastaisena yönä.
Ranska on sanonut lähettävänsä muun muassa Charles de Gaulle -lentotukialuksensa alueelle. Kreikka taas on sanonut toimittavansa Kyproksen suojaksi kaksi fregattia ja kaksi F-16-hävittäjää.
Britannian puolustusministeri John Healey on vuorostaan saapunut Kyprokselle, kertoo puolustuslähde uutistoimisto AFP:lle. Britannian pääministeri Keir Starmer sanoi aiemmin maan lähettävän Kyproksen avuksi HMS Dragon -ilmatorjuntahävittäjäaluksen ja helikoptereita, joilla on kyky torjua droneja.