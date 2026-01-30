Länsimaiden Kiina-vierailut eivät Trumpia miellytä.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump varoittaa Britanniaa ja Kanadaa läheisistä kauppasuhteista Kiinan kanssa.
Trumpin mielestä tämä on Britannialle "erittäin vaarallista" ja "vielä vaarallisempaa" Kanadalle, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.
Sekä Kanada että Britannia ovat Yhdysvaltojen liittolaisia puolustusliitto Naton kautta.
Britannian pääministeri Keir Starmer vieraili Kiinassa tällä viikolla sen jälkeen kun Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli tehnyt oman vierailunsa Pekingiin presidentti Xi Jinpingin luo.
Xi toivotti suomalaiset yritykset tervetulleiksi "uimaan Kiinan markkinoiden laajaan mereen". Pääministeri Orpon mukana Kiinaan matkusti huomattava määrä suomalaisyrityksiä.
Suomen vierailua Kiinaan Trump ei ole tiettävästi kommentoinut.
Kiinan ja Britannian välit ovat pitkään olleet heikot ja Starmerin vierailu oli ensimmäinen brittipääministerin visiitti Kiinaan kahdeksaan vuoteen.
Pääministeri Starmer sanoi Britannian tavoittelevan "hienostuneempia" suhteita Kiinaan. Maat sopivat vapaammasta kaupasta, alhaisemmista tulleista ja investointisopimuksista.
Kiina iloitsee
Trumpin kritiikki Britannian ja Kanadan Kiina-suhteista on helppo ymmärtää, sillä Washington on toistuvasti määritellyt Kiinan merkittävimmäksi kilpailijakseen sekä talouden että vaikutusvallan osalta.
Yhdysvallat aloitti viime vuonna Kiinaa vastaan kauppasodan tulleilla, joista se kuitenkin joutui monilta osin vetäytymään varsin nopeasti. Kauppasodan on tulkittu päättyneen vähintään Kiinan torjuntavoittoon.
Kansainvälisen politiikan asiantuntijan Risto E. J. Penttilän mukaan vanha järjestelmä on Yhdysvaltojen mielestä "roskiksessa".
– Nyt kilpaillaan, rakentaako Kiina oman Kiina-keskeisen järjestelmänsä vai tuleeko seuraavastakin järjestelmästä Yhdysvallat-keskeinen, Penttilä sanoi MTV Uutisille aiemmin tammikuussa.
Kiinaan virtaa nyt Euroopan johtajia, sillä Ranskan presidentti Emmanuel Macron matkusti Pekingiin joulukuussa ja Saksan liittokansleri Friedrich Merz tapaa Kiinan johtoa helmikuussa.
Kiinan valtionmedia China Dailyn haastattelemat analyytikot tulkitsevat Euroopan johtajien vierailut merkkinä Euroopan "pragmaattisesta suunnanmuutoksesta" vastapainona kasvavalle globaalille epävakaudelle.