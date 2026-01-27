Maailmanpolitiikan professorin mukaan Suomen ja Euroopan kääntyminen kauppapoliittisesti itään on epävarmuuden hallinnointia.

EU ja Intia ovat päässeet sopuun historiallisesta vapaakauppasopimuksesta.

Sopimuksen arvioidaan kaksinkertaistavan EU-maiden viennin Intiaan vuoteen 2032 mennessä, ja sillä uskotaan olevan suuri merkitys myös Suomelle.

Pääministeri Petteri Orpo taas on parhaillaan vierailulla Kiinassa. Vierailun yksi tarkoitus on edistää Suomen liiketoimintamahdollisuuksia Kiinassa. Huomenna myös Britannian pääministeri Keir Starmer matkustaa Kiinaan.

Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen näkee Euroopan kääntymisen itään olevan "epävarmuuden hallinnointia" Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin luomassa tilanteessa.

Teivaisen mukaan Euroopassa ollaan valmiita jopa katsomaan sormien läpi Kiinan ihmisoikeusongelmia.

– Vaikka tietenkään ulkopolitiikan johto ei sitä ääneen tunnusta, Teivainen kommentoi Kymmenen uutisissa.

Miten sitten on käynyt varoituksille Kiina‑riippuvuudesta ja erilaisista Kiinaan liittyvistä uhista?

– Nyt kun Donald Trump kytkee kauppapolitiikkaa ja politiikkaa niin tiukasti toisiinsa – mikä näkyy Grönlannissa ja sekaantumisena monien maiden vaaleihin – yhtäkkiä Kiinan perinteinen argumentti, jolla se on houkutellut vaikkapa Afrikkaa, alkaa houkutella myös Suomea ja Euroopan unionia.

Teivaisen mukaan Kiinan "valttikortti" Afrikassa on lupaus tehdä talousyhteistyötä ilman poliittisia ehtoja.

Missä kulkee raja taloudellisen yhteistyön ja turvallisuusriskien välillä?

– Ne ovat kietoutuneet monin tavoin toisiinsa. Kiinan kanssa kysymys tulee todennäköisesti vieläkin ajankohtaisemmaksi, kunhan pohjoisen jäätiköt ilmastonmuutoksen myötä sulavat ja Kiina avaa kauppareittejä ja lisää kaupallista ja myös sotilaallista läsnäoloa lähempänä Suomea arktisilla vesillä.

– Silloin rajaa Kiinan kanssa toden teolla testataan.

Voiko yhteistyö Kiinan kanssa heikentää Suomen asemaa Yhdysvaltain tai Naton silmissä?

– Toki voi. Petteri Orpo ja Brittien pääministeri ovat olleet aika varovaisia korostaessaan sitä, että suhteiden lämmittely Kiinan kanssa ei tarkoita suhteiden heikentämistä Yhdysvaltojen kanssa.

– Kanadan pääministeri oli tässä vähän tiukempi ja asetti Kiinan suhteiden lämmittelyn nimenomaan vastapainoksi heikentyneille Yhdysvaltojen suhteille.

Länsimaat haluavat tehdä kauppaa Kiinan kanssa, mutta mitä Kiina hyötyy siitä?

– Kiina haluaa tietenkin myydä tavaroitaan, saada vaikutusvaltaa maailmalla ja saada ystäviä, Teivainen listaa.

– Kiina on korostanut, että se ei havittele maailmanvaltaa kaikkialla, vaan enemmän omilla lähialueillaan. Kiinan puhe on kuitenkin tullut koko ajan lähemmäksi maailmanvaltiuden tavoittelua. Tulevaisuudessa Kiinan kanssa ollaan varmaan vieläkin enemmän tekemisissä kuin nyt.

Intia on Kiinaa helpompi kauppakumppani

Tänään kerrottiin, että EU ja Intia pääsevät sopuun jättimäisestä vapaakauppasopimuksesta. Millainen kumppani Intia on EU:lle?

– Intia on siinä mielessä Kiinaa helpompi, koska se on muodollisilla kriteereillä demokratia, vaikka pääministerin hallinto on ollut monin tavoin autoritaarinen ja siellä on vakavia ihmisoikeusloukkauksia.

– Mutta Intia houkuttelee, ja Intian kasvunäkymät on aivan valtavat.

Suomen ja koko EU:n kauppa Intian kanssa on melko vähäistä, ja Teivaisen mukaan siinä on kasvunvaraa vielä hyvinkin paljon.

– Tällä sopimuksella sitä dynamisoidaan. Ja kyllä tätäkin sopimusta ja sen saamista näinkin nopeasti auttoi Trumpin tuuppaaminen.

