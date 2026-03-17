Nainen aikoi aloittaa rahakkaan uuden elämän rakastajansa kanssa. Toisin kävi.

Yhdysvaltain Utahissa musta leski on joutunut tuomiolle aviomiehensä julmasta murhasta. Asiasta uutisoi muun muassa The Guardian.

Brittilehden mukaan kiinteistönvälittäjänä työskennellyt Kouri Richins todettiin syylliseksi aviomiehensä murhaan.

Rouva sekoitti siippansa Eric Richinsin nauttimaan cocktailiin tappavan annoksen synteettistä vahvaa opioidia fentanyyliä. Henkirikos tapahtui maaliskuussa vuonna 2022.

Jo muutamaa viikkoa ennen miehensä kuolemaa nainen oli yrittänyt hankkiutua puolisostaan eroon ystävänpäivänä sekoittamalla aviomiehen voileipään opioidia.

Mies ei kuitenkaan tuolloin suostunut kuolemaan, vaan ainoastaan sammui lääkkeen vaikutuksesta.

Rouva Richins todettiin syylliseksi myös muun muassa murhan yritykseen, väärennöksiin ja vakuutuspetoksiin.

"Ei lesken ääni"

Nainen oli ottanut miehensä tietämättä tälle useita henkivakuutuksia, joiden arvo olisi syyttäjän mukaan ollut kaksi miljoonaa dollaria.

Syyttäjän mukaan naisella oli velkaa neljän ja puolen miljoonan dollarin edestä. Nainen oli kuvitellut perivänsä jopa neljän miljoonan dollarin omaisuuden, mikäli hänen miehensä kuolisi.

Syyttäjä uskoo naisen haaveilleen rahakkaasta elämästä toisen miehen kanssa, jonka kanssa hänellä oli suhde.

– Hän halusi jättää Eric Richinsin, muttei hänen rahojaan, summasi piirikunnan syyttäjä Brad Bloodworth tapausta.

Oikeudenkäynnin aikana valamiehistölle esitettiin naisen ja tämän rakastajan välistä viestinvaihtoa. Nainen haaveili jättävänsä aviomiehensä, saavansa erossa miljoonia ja jatkavansa elämää rakastajansa, Josh Grossmanin kanssa.

Nainen oli hakenut verkosta tietoa muun muassa hakusanoilla "mikä on fentanyylin tappava annos" ja "Amerikan luksusvankilat rikkaille".

Nainen oli etsinyt tietoa myös siitä, millainen merkintä kuolintodistukseen tulee, jos ihminen on myrkytetty.

Syyttäjä Bloodworth esitti valamiehistölle myös otteen hätäpuhelusta murhaillalta.

– Tuo ei ole sellaisen naisen ääni, josta on tulossa leski. Se on mustaksi leskeksi tulevan naisen ääni, syyttäjä summasi.

Julkaisi kirjan

Tuomio tapauksessa on määrä julistaa toukokuun 13. päivänä. Tuona päivänä murhattu aviomies täyttäisi 44 vuotta. Mustaa leskeä odottaa todennäköisesti vuosikymmenten mittainen vankeus.

Tapauksesta makaaberimman tekee se, että miehensä kuoleman jälkeen leskirouva tuotti ja julkaisi lapsille suunnatun kirjan, jossa käsitellään surusta selviämistä.

Tuomarin todettua syytetyn syylliseksi, musta leski Richins tuijotti lattiaa ja veti syvään henkeä.