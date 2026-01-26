Lyhyen aikavälin todennäköisyys hyökkäykselle Taiwania vastaan on puhdistuksen myötä pienentynyt, asiantuntija arvioi.
Kiinan korkea-arvoisinta kenraalia Zhang Youxiania syytetään "vakavista kurin ja lain rikkomuksista", sanoo Kiinan puolustusministeriö muun muassa yhdysvaltalaislehti New York Timesin ja brittilehti Guardianin mukaan.
Kyse on käytännössä korruptiosyytöksistä, joista syytetty vain ani harvoin myöhemmin vapautetaan.
Käytännössä korruptiosyytteitä käytetään hallinnon niin sanottuihin puhdistuksiin, jollaiseksi asiantuntijat ovat myös tämän tapauksen tulkinneet.
Zhang oli Kiinan asevoimien toiseksi korkea-arvoisin komentaja heti presidentti Xi Jinpingin jälkeen. Nyt 75-vuotiaan Zhangin ura asevoimissa on todennäköisesti ohi.
Entinen CIA:n analyytikko kuvasi yhdysvaltalaislehti New York Timesille puhdistusta "ennennäkemättömäksi Kiinan historiassa ja se merkitsee korkeimman sotilasjohdon täydellistä tuhoa".
Xi on jo vuosien ajan tehnyt laajoja puhdistuksia asevoimiinsa. Niiden taustalla ovat olleet sekä aidot ongelmat hallinnossa ja korruptio, mutta myös pyrkimys varmistaa puolustusvoimien lojaalius Xille.
Myös toinen Kiinan asevoimia hallitsevan keskussotilaskomitean kenraali, Liu Zhenli, on tutkinnan alaisena.
Kiinan puolustusministeriö ei kertonut, mitä kenraalien tarkalleen epäillään tehneen.
Nyt Kiinan keskussotilaskomiteassa on jäljellä enää presidentti Xi ja kenraali Zhang Shengmin, joka on johtanut asevoimien puhdistuksia.
Kiina on pyrkinyt kiihtyvällä tahdilla uudistamaan asevoimiaan. Konsulttiyhtiö China Strategies Group arvio New York Timesille, että Xi on mahdollisesti tullut siihen tulokseen, että asevoimien ongelmat ovat niin syvällä, ettei nykyjohto pysty niitä hoitamaan.
Asiantuntijat epäilevät kärkikenraali Zhangin syrjään siirtämisen olevan vakava isku Kiinan asevoimien moraalille.
Taiwanin puolustusministeriön rahoittaman tutkimuskeskuksen Kiinan asevoimien asiantuntija Su Tzu-yun uskoo, että Kiinan armeijan komentoketjun uudelleenrakentaminen voi viedä vähintään viisi vuotta.
– Lyhyen aikavälin todennäköisyys hyökkäykselle Taiwania vastaan on pienentynyt, Su arvioi New York Timesille.